Рідні полонених "Азову" на брифінгу, який присвячений четвертій річниці теракту в Оленівці, 28 липня 2026-го. Фото: Вільне Радіо

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У Росії засудили або розглядають справи щодо 38 українських військових “Азову”, які постраждали під час теракту в Оленівці. Загарбники виносили заочні вироки полоненим із “барака 200”, яких звільнили з неволі ще у вересні 2022 року.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла представниця громадської організації “Медійна ініціатива за права людини” Марія Климик під час брифінгу, який присвячений четвертій річниці теракту в Оленівці.

За її даними, серед полонених із “барака 200” — місце утримання в колишній виправній колонії окупованої Оленівки, де в ніч на 29 липня 2022-го росіяни влаштували теракт — засуджені або триває судова справа щодо 38 бійців “Азову”. Однак, зі слів Климик, є також “велика кількість” справ, доступ до яких неможливо отримати через закриті судові реєстри РФ.

“Практично щодо кожного з “Азову” нині триває кримінальне переслідування. Декому вручили вже третю справу, комусь дві, хтось з першого кола починає. Вони (полонені, — ред.) розкидані майже по всій Росії”, — сказала представниця МІПЛ.

Окрім цього, загарбники також виносили заочні вироки полоненим з Оленівки, яких звільнили з неволі ще у вересні 2022 року:

“Тому вони незаконно переслідують навіть тих, кого вже звільнили”.

Климик уточнила, що зв’язок є не з усіма полоненими — це залежить від місця утримання та лояльності адміністрації колонії.

“Крайня інформація у мене була у травні, мені прямо в потязі подзвонили. Він (чоловік, — ред.) чекав суд, який мав відбутися 20 травня. На сьогодні я не знаю, чи його судили. Він питав за дитину, це дуже важко, бо вони не бачилися з її народження. Він дуже хоче її побачити та передав, аби ми її обіймали, що він нас любить. Людина просто втрачає там надію, якщо порівняти час, коли нам кажуть про нього перший, другий рік.

Морально людина втрачає надію, я її втратила раніше, не вірю нікому в нашій країні. Я бачу, в якому стані люди повертаються, а ті кому обіцяли порятунок — їх підірвали. Вони вижили, а їх досі не можуть повернути”, — поділилася під час брифінгу дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці Анна Лобова.

Дружина іншого важкопораненого бійця “Азову” Анастасія Гондюл розповіла, що отримувала інформацію про свого чоловіка від звільненого з полону військового:

“Його місцеперебування — Пермський край, по ньому йшли слідчі дії, готували до судів. Але ці суди мають бути онлайн, коли його засудять, навряд ми про це дізнаємося. Це був квітень, про стан свого здоровʼя розповідав, що у нього сині та набряклі ноги. Для мого чоловіка це вже друге поранення, до цього він зазнав важких травм під час боїв за Маріуполь. У полон він виходив вже з уламком в тілі, його не дістали, він досі у нього в хребті. Їм дозволяють сидіти тричі по 20 хвилин на день, інший час вони стоять. Каже, що надії не втрачає, тримаються там тільки на тому, що за них борються і на них чекають”.

Що відомо про теракт в Оленівці

В ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найбільших російських терактів, спрямованих щодо військовополонених — обстріл Волноваської виправної колонії у тимчасово окупованому селищі Оленівка. У результаті вибуху в бараку, де утримували українських військових — переважно захисників Азовсталі, — загинули щонайменше 53 людини, ще понад 130 були поранені.

Росія не допускає в колонію Оленівки ні українських чи міжнародних слідчих, ні місію Червоного Хреста та ООН. Утім низка українських та закордонних розслідувань спростували звинувачення Росією Збройних сил України, які буцімто поцілили по тюрмі з реактивної системи залпового вогню HIMARS, отриманої від США.

Незалежні розслідування свідчать: це був спланований теракт з боку російської армії, спрямований на знищення символів українського спротиву.

У грудні 2024-го шість правозахисних організацій надіслали листа до Міжнародного кримінального суду із закликом розслідувати теракт в Оленівці.

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У червні 2026 року рідні військовополонених Оленівки звернулися через нардепа до президента України Володимира Зеленський, аби той посприяв першочерговому звільненню 46 важкопоранених бранців.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Ковальов заявив, що під час переговорів про вихід українських військових з “Азовсталі” у травні 2022 року російська сторона нібито гарантувала короткий полон — до чотирьох місяців, відсутність катувань і створення гуманітарної зони в Оленівській колонії.