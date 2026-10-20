Росіяни тричі били по Краматорську від початку доби 20 жовтня: є загиблі та поранені

Наслідки однієї з російських атак на Краматорськ, 20 жовтня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

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Чотири людини загинули, ще шестеро — зазнали поранень через удари Росії по Краматорську 20 жовтня. Від початку доби окупанти тричі атакували місто. Там фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, від початку доби війська країни-агресорки тричі били по Краматорську. Внаслідок однієї з атак загинули троє комунальників, які перевіряли системи до опалюваного сезону. Також поранень дістали пʼятеро людей.

Нині ж загальна кількість жертв через обстріли окупантів сягнула десятьох цивільних, з яких ще один — загинув внаслідок удару FPV-дрона. Також стало відомо про ще одну поранену людину, однак посадовець не уточнив, через яку з атак.

У місті фіксують руйнування щонайменше 15 багатоквартирних будинків, двох закладів освіти, адміністративної та господарської будівлі, а також двох автомобілів.



“Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по цивільних і по тих, хто забезпечує життєдіяльність міста. Це — поведінка терористів. Вкотре закликаю жителів Краматорська: не відкладайте евакуацію. Сьогодні залишатися в місті — означає щодня ризикувати життям”, — написав Філашкін.

Він уточнив, що про допомогу в евакуації можна попросити за телефонами:

0-800-500-121;

+38 (073) 050-01-21;

0-800-332-614 (для тяжкохворих та людей з інвалідністю).

Нагадаємо, рятувальникам у Краматорську вдалося дістати із заблокованої квартири людину: вона застрягла там через російську атаку 20 жовтня. Окупанти понівечили декілька багатоповерхівок, на місці удару виникла пожежа.