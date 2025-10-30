Наслідки обстрілу Краматорська 30 жовтня. Фото: Олександр Гончаренко

Російські загарбники вдень 30 жовтня завдали нового удару по прифронтовому Краматорську. Цього разу по прифронтовому місту вдарили за допомогою дрона — загинув цивільний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Удару росіяни завдали по місцю, яке наближене до зони влучання ракетою “Іскандер” раніше 30 жовтня. Це сталося близько о 4:00 ранку, поранень зазнала одна людина.

Внаслідок нового удару також є поранені, втім, їхня кількість ще невідома. Остаточні наслідки удару встановлюють, підкреслили у Краматорській міській ВА.

Нагадаємо, раніше 30 жовтня через російський удар 250-кілограмовою авіабомбою по Костянтинівці загинув один цивільний мешканець. У прифронтовому місті фіксують нові руйнування.