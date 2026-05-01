Залишки бойової частини від FPV-дрона у Дружківці у квітні 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

1 травня 2026 року війська країни-агресорки атакували Дружківку за допомогою FPV-дрона. Внаслідок удару поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі журналістам Суспільне Донбас.

За словами речниці, росіяни завдали удару по місту о 12:45. У результаті атаки постраждав 67-річний місцевий житель.

“О 12:45 російська армія завдала удару. Внаслідок цього 67-річний місцевий житель дістав осколкове поранення та мінно-вибухову травму”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

Посадовиця додала, що правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у справі щодо воєнного злочину.

Нагадаємо, війська країни-агресорки чи не щодня бʼють по Дружківській громаді. Минулої доби, 30 квітня 2026 року, вони обстріляли Кіндратівку, але обійшлося без постраждалих.

А 29 квітня під удар потрапила сама Дружківка. Місто атакували девʼять разів, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами, РСЗВ “Смерч” та дронами. Через це одна людина загинула і ще двоє дістали поранень.