Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

2 грудня війська країни-агресорки атакували з артилерії Костянтинівку. Внаслідок атаки дістала поранень людина. Руйнувань інфраструктури не фіксували.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, російські війська атакували фронтову Костянтинівку зранку, 2 грудня. Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії.

Внаслідок атаки поранень дістав цивільний житель. Водночас нових руйнувань інфраструктури не фіксували.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.