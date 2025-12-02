Підтримайте Вільне Радіо
2 грудня війська країни-агресорки атакували з артилерії Костянтинівку. Внаслідок атаки дістала поранень людина. Руйнувань інфраструктури не фіксували.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, російські війська атакували фронтову Костянтинівку зранку, 2 грудня. Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії.
Внаслідок атаки поранень дістав цивільний житель. Водночас нових руйнувань інфраструктури не фіксували.
Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:
Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.
Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.