Росіяни вдарили по Костянтинівці зі ствольної артилерії: є поранений

Наслідки російської атаки у Костянтинівці 25 листопада 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

25 листопада атакували авіабомбою та артилерією прифронтову Костянтинівку. Внаслідок артобстрілу дістала поранень цивільна людина. Є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, одна людина дістала поранень внаслідок російської атаки на Костянтинівку. Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії.

Ще одна атака — з авіаційної керованої бомби — поцілила у житловий сектор. Обійшлося без постраждалих, однак є руйнування багатоповерхівок.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.