Росіяни вдарили по Краматорську 5 листопада: є поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ 5 листопада 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

5 листопада російські війська атакували Краматорськ. Окупанти поцілили по рятувальній частині ДСНС та промисловій зоні міста. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, близько 9:10 російські війська завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона.

За попередньою інформацією, через атаку поранень дістали дві жінки — 72 та 66 років народження. Їм надають медичну допомогу. Остаточні наслідки встановлюють.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Краматорськ 4 листопада дістала поранень дитина. Окупанти атакували місто зранку.

Загалом майже 2,4 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту зафіксували у Донецькій області за добу 4 листопада. Жертвами цих атак стали семеро людей — одна загинула, ще шестеро дістали поранень. Серед постраждалих є дитина.