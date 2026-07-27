Росіяни вдарили по залізничниках, які відновлювали обʼєкт на Донеччині: є загиблий та поранені

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27 липня війська країни-агресорки атакували залізничників, коли ті відновлювали обʼєкт у Донецькій області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.
Про це повідомив голова АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.
За його даними, війська країни-агресорки скерували реактивний шахед на залізничників, які відновлювала пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Унаслідок атаки загинув монтер колій, ще двоє людей дістали поранень.
Наразі з’ясовуємо всі обставини в деталях, що завадило попри сповіщення врятувати життя нашого колеги”, — написав Перцовський.
Нагадаємо, 24 липня від російського удару по Словʼянську загинув залізничник Анатолій Повтар. Він присвятив цій галузі вісім років життя, починаючи з посади інженера у Лиманському локомотивному депо. Чоловік став 1133 загиблим працівником Укрзалізниці від початку відкритого вторгнення.