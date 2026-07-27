Росіяни вдарили по залізничниках, які відновлювали обʼєкт на Донеччині: є загиблий та поранені

27 липня війська країни-агресорки атакували залізничників, коли ті відновлювали обʼєкт у Донецькій області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив голова АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

За його даними, війська країни-агресорки скерували реактивний шахед на залізничників, які відновлювала пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Унаслідок атаки загинув монтер колій, ще двоє людей дістали поранень.

“Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям. Маємо також 2-х колег з уламковими пораненнями.

Наразі з’ясовуємо всі обставини в деталях, що завадило попри сповіщення врятувати життя нашого колеги”, — написав Перцовський.

Нагадаємо, 24 липня від російського удару по Словʼянську загинув залізничник Анатолій Повтар. Він присвятив цій галузі вісім років життя, починаючи з посади інженера у Лиманському локомотивному депо. Чоловік став 1133 загиблим працівником Укрзалізниці від початку відкритого вторгнення.