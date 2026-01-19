Наслідки ударів по Слов'янську 19 січня. Ілюстративне фото: Вадим Лях

Близько 11:00 російські загарбники завдали повторних ударів по Слов’янську з авіації. У місті фіксують влучання чотирьох авіабомб. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Так, у місті фіксують загибель цивільної жінки внаслідок описаних ударів, один чоловік зазнав поранень. Раніше 19 січня росіяни вже били по Слов’янську з авіації, тоді обійшлось без загиблих, але поранень зазнала цивільна.

Також у Слов’янську зазнали руйнувань щонайменше 23 приватні будинки, складські приміщення та автівка, уточнюють у Слов’янській міській ВА

Нагадаємо, внаслідок пожеж, які відбулися у двох будинках у Дружківці та Спасько-Михайлівці, загинули троє жителів Донеччини. Про обидва займання у Краматорському повідомили 19 січня.