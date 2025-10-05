Російська армія обстріляла Костянтинівку, 5 жовтня 2025 року. Ілюстративне фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Вранці 5 жовтня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії. Через атаку постраждав місцевий житель.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі “Суспільному Донбас”.

“Внаслідок атаки за місцем мешкання отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення 44-річний містянин. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості”, — зазначила представниця прокуратури.

Окрім цього, у Костянтинівці зафіксували пошкодження трьох приватних будинків. У них зруйновані фасади.

Речниця Донецької обласної прокуратури додала, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, шестеро людей дістали поранень через удар Росії по Слов’янську 4 жовтня. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку. Через атаку у Слов’янську без газу залишилися більш як 150 квартир.