Росіяни вже призначають відповідальних для 6 сіл Донеччини, які не контролюють (деталі)

Селище Новодмитрівка Костянтинівської громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

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Наприкінці червня 2026 року ставленик росіян в окупованих районах Донецької області Денис Пушилін вже підписав документи про приєднання шести нових сіл Донецької області. Втім, аналіз відкритих джерел показує, що лише за один з цих населених пунктів вже триває боротьба, інші ж знаходяться або на спірній території, або за кілька кілометрів від позицій росіян.

25 червня 2026 року ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін підписав указ, яким незаконно включив до складу т.з. “муніципальних округів” квазіутворення шість сіл і селищ Донеччини. Йдеться про:

село Іллінівка однойменної громади , яке віддали під керування Горлівському округу (окупанти називають населений пункт село Ілліча — назвою до перейменування у 2016 році);

селище Новодмитрівка Костянтинівської громади, яке віддали під керування Горлівському округу;

селище Приют Дружківської громади, яке віддали під керування Горлівському округу;

село Новоолександрівське Криворізької громади, яке віддали під керування Торезькому міському округу окупаційної адміністрації (у травні 2016 року Верховна Рада України перейменувала місто Торез у Чистякове);

село Новий Донбас Добропільської громади, яке віддали під керування Торезькому міському округу окупаційної адміністрації;

село Пискунівка Миколаївської громади, яке віддали під керування Амвросіївському окупаційному округу.

Журналісти Вільного Радіо пишуть цей матеріал через тиждень після публікації документа ватажка фейкової республіки. Тому, навіть враховуючи, що на мапах Генерального штабу ЗСУ та аналітичного порталу DeepState можуть із затримкою відображати зміни на фронті, приєднання цих населених пунктів до т.з. “ДНР” виглядає вкрай поспішним рішенням або, як це іноді називають, “окупацією у кредит”. Розберемо детальніше, чому це “у кредит”.

Так, село Іллінівка однойменної громади, за даними аналітиків DeepState, окуповане лише частково. Втім, більшість “червоного” тут з’явилося 30 червня — майже через тиждень після того, як Пушилін підписав указ. Якщо ж подивитися актуальну мапу від Генерального штабу ЗСУ — тут окупацію Іллінівки також визнають лише частково. Це єдине із шести сіл, де через тиждень принаймні частково підтверджують просування росіян.

Село Іллінівка Костянтинівської громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

У селищі Новодмитрівка, яке розташоване на іншому, східному, боці Костянтинівки, окупацію не визнають. Відповідно до даних з відкритих джерел, найближчі позиції загарбників розташовані за 1,5 км від селища. Саму Новодмитрівку вважають спірною територією. Такої позиції дотримуються у Генеральному штабі ЗСУ та активісти DeepState.

Селище Новодмитрівка Костянтинівської громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

Селище Приют Дружківської громади на момент написання матеріалу взагалі знаходиться за 4,5 км від позицій російських окупантів. Не лише територію селища, а й територію навколо нього військові Генерального штабу ЗСУ вважають підконтрольною українським захисникам. Це ж власних джерел серед військових підтверджують й на мапі DeepState.

Селище Новодмитрівка Костянтинівської громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

Село Новоолександрівське Криворізької громади розташоване на північному сході від Покровська, поряд із Гришиним. На момент написання матеріалу окупанти змогли підійти лише до його околиць, але сам населений пункт в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ вважають підконтрольною українським захисникам. Активісти ж DeepState позначають цю територію спірною.

Село Новоолександрівське Криворізької громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

Ситуація з селом Новий Донбас Добропільської громади схожа з Новодмитрівкою — до найближчих позицій окупаційної армії тут понад 4 кілометри. Генеральний штаб ЗСУ не вважає село навіть такою територією, де жодна зі сторін не може закріпитись. Такої ж думки і DeepState.

Село Новий Донбас Добропільської громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

Останнє село, яке Денис Пушилін включив до переліку контрольованих росіянами територій, — Пискунівка Миколаївської громади. Село розташоване на Слов’янському напрямку, і тут до найближчих позицій росіян майже 6 кілометрів по прямій. Про це заявляють як військові Генерального штабу ЗСУ, так і активісти DeepState.

До того ж тут окупаційній армії ще необхідно подолати річку Сіверський Донець, а, як показали роки повномасштабної війни, річки часто стають серйозною природною перешкодою для просування загарбників.

Село Пискунівка Миколаївської громади на лінії фронту, 2 липня 2026 року. Мапа: DeepState

Отже, навіть враховуючи, що ми порівняли ситуацію з “документа” ватажка псевдореспубліки з актуальними мапами через тиждень, майже нічого із заяв про контроль не відповідає дійсності.

Нагадаємо, ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів та намагаються поодиноко просочуватися у місто. Журналісти Вільного Радіо розбиралися, яка ситуація у Костянтинівці у червні 2026.