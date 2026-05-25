Росіяни знову атакували Краматорськ — втретє за добу 25 травня: є поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ, 25 травня 2026-го. Фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Війська країни-агресорки втретє за добу 25 травня атакували Краматорськ. Внаслідок чергового удару поранень дістали щонайменше десять людей. Їм надають допомогу.

Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його даними, російські війська продовжують масовано бити по Краматорську, розповів голова МВА Олександр Гончаренко. О 17:52, із застосуванням двох ФАБ-250, окупанти атакували центр міста.

За попередньою інформацією, поранень дістали четверо мешканців — три жінки та чоловік. Їм надають медичну допомогу.

Оновлено: росіяни вдарили по центру міста двома авіабомбами “ФАБ-250”. Там фіксують численні руйнування багатоповерхівок, розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, нині кількість поранених зросла до п’ятьох людей, раніше було відомо про чотирьох — один чоловік, решта жінки.

Оновлено: на вечір 25 травня відомо загалом про десятьох поранених людей внаслідок третьої атаки на Краматорськ, повідомили у прокуратурі Донецької області. Окупанти скинули на центр міста дві авіабомби “ФАБ 250” з УМПК.

Нагадаємо, російські військові на початку доби 25 травня завдали першого удару по Краматорську, попередньо, застосувавши авіабомби. У місті фіксували поранення щонайменше трьох людей, а також пошкодження цивільної інфраструктури й житлових будинків. Під удар, зокрема, потрапило відділення “Нової пошти”.

Вже о 10:22 окупанти вдруге обстріляли Краматорськ та селище Ясногірка. Через влучання засобів ураження загинули 64-річний чоловік та жінка 38 років, ще 3 містянок дістали поранень.