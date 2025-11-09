Ситуація на Покровському напрямку. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Біля Покровська російські військові застосовують тактику “просочування”: заходять у місто малими групами, концентрують сили на окремих ділянках і намагаються контролювати логістичні шляхи.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 9 листопада розповів боєць 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша із позивним “Трай”.

За його словами, головною зброєю російських підрозділів залишаються ударні FPV-дрони, а також безпілотники різних класів. Авіаційні удари створюють додаткові труднощі для українських військових.

“Саме тому вони кидають сюди велику кількість живої сили, підключають велику кількість дронщиків, яка заважає нам у роботі. Вони намагаються відрізати повністю нашу логістику. Але ми робимо так само, і вони страждають, як би не більше. Штурми відбуваються на постійній основі. Вони заходять, як такої лінії бойового зіткнення немає. Наші позиції знаходяться по всьому місту. Позиції російських військових — на певній ділянці міста”, — розповів “Трай”.

Він додав, що серед російських підрозділів є як мобілізовані з низькою підготовкою, так і більш досвідчені групи. Ситуацію на напрямку ускладнюють погані погодні умови, присутність цивільних у місті, проблеми з логістикою та авіаційні удари.

“Вони ще з початку повномасштабного вторгнення використовували різні хитрощі — могли одягати українську форму або цивільний одяг. Але хлопці з ними працюють, їх виявляють. Ситуація важка, але не безнадійна”, — додав боєць.

Раніше ми писали, що тільки за минулу добу, 8 листопада, росіяни атакували позиції ЗСУ на Покровському напрямку 73 рази.