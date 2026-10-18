Російські війська атакували евакуаційне авто волонтера у Словʼянську 18 жовтня

Евакуаційний автомобіль. Фото: Владислав Самусенко

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18 жовтня російські війська атакували у Словʼянську евакуаційне авто волонтера Владислава Самусенка. Через кілька хвилин після удару він отримав в особисті повідомлення з погрозами та кадрами удару.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на волонтера.

За їхніми даними, 18 жовтня війська країни-агресорки вдарили по евакуаційній автівці Владислава Самусенка, коли той їхав за пораненою жінкою в мікрорайоні Черевківка у Словʼянську. Обстріл стався об 9:15, а вже за шість хвилин чоловік отримав повідомлення з погрозами.

“Їхав за пораненою жінкою — і ворожий дрон пішов на таран. Я його бачив вже в небі, він знизу йшов і протаранив під час евакуації в Черевківці, місто Слов’янськ. Я встиг вибігти з машини, машину потушили, і через дві хвилини російські військові мені написали в особисті мені, що ми знаємо, де ти живеш”, — каже Самусенко.

Волонтер вважає, що повідомлення написали окупанти, адже отримав скриншот, який має вигляд кадру з дрона, зробленого перед самим моментом удару по автомобілю.

Самусенко додав, що він лишився неушкоджений, але зараз погано себе почуває — через шок після обстрілу.

“Я ризикував заради людей. На цій машині врятували понад 500 цивільних. Ще чимало вивезли загиблих. Люди дзвонять, зараз всіх перенаправляю до “Білих Янголів”, — розповів чоловік.

Нині волонтер активно шукає новий транспорт для евакуації цивільних.

Нагадаємо, понад 1,7 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 17 жовтня. Через ці атаки загинули семеро людей, ще 14 — зазнали поранень. Жертвами окупантів стали жителі Словʼянська та Краматорська.