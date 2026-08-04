Атаковані склади з гуманітарною допомогою. Фото: Вадим Бойченко

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У ніч з 31 липня на 1 серпня російські війська завдали удару по складських приміщеннях на Київщині, де зберігалася гуманітарна допомога мережі центрів підтримки “ЯМаріуполь”. Через втрату частину гуманітарних наборів графік їхньої видачі у всіх центрах мережі змінять.

Про це повідомив начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко.

Загалом атаковані склади забезпечували 45 центрів підтримки “ЯМаріуполь” у 22 містах України. Кількість знищених пакунків майже досягла 14 тисяч.

“Через втрату гуманітарних наборів графік їх видачі у всіх центрах підтримки “ЯМаріуполь” буде змінено. Найближчим часом ми окремо повідомимо оновлені дати та порядок отримання допомоги”, — уточнив начальник Маріупольської МВА Вадим Бойченко.

Він зазначив, що військова адміністрація готує звернення до правоохоронних органів для фіксації факту знищення гуманітарної допомоги та завданих Росією збитків, а також нагадав, що країна-агресорка атакує гуманітарну інфраструктуру не вперше.

“Для Росії удари по гуманітарній інфраструктурі — не нова тактика. Вперше вона була застосована ще 1 березня 2022 року під час блокади Маріуполя. Тоді російські війська знищили великий склад продовольства, медикаментів та гігієнічних засобів, який був завчасно сформований на базі комунального підприємства “Комунальник” для забезпечення жителів у разі надзвичайної ситуації.

Тоді росіяни цілеспрямовано вдарили саме по місцю, де зберігалися запаси для цивільного населення. Згодом стало очевидно, що ворог знав розташування складу, адже всередині міста діяли люди, які коригували російський вогонь”, — зазначив Вадим Бойченко.

Нагадаємо, від понеділка, 3 серпня, у центрах підтримки переселенців із Маріупольської громади “ЯМаріуполь” відновилася видача шкільних рюкзаків для дітей, які цьогоріч вперше підуть до першого класу. У 2026-му так допомогти планують близько 480 дітям.

Також від 1 серпня у Маріупольській громаді розпочали прийом заяв на два види матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України. Отримати їх можуть діти зниклих безвісти під час служби, загиблих і померлих військових, а також сім’ї зниклих безвісти за особливих обставин у 2026 році. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що для цього потрібно.