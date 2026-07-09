Автомобіль у Краматорську, по якому влучив FPV-дрон. Фото: Краматорська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У середу, 8 липня, війська країни-агресорки завдали ударів по приватному житловому будинку в Дружківці, а також по автомобілю в Краматорську. В обох містах внаслідок атак фіксують загибель цивільних мешканців, також є поранені.

Про наслідки атаки на Дружківку повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Про удар по Краматорську — у Краматорській міській раді.

По Дружківці завдали удару 250-кілограмовою авіабомбою з модулем УМПК, вона влучила у приватний будинок. Через це обірвались життя двох містянок віком 71 й 74 років, а також 56-річного чоловіка: всі вони загинули під завалами.

Також поранень зазнали двоє жінок 46 і 79 років. У них діагностують мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи, забої й травматичний шок. Медичну допомогу вже вдалося надати, уточнили в Донецькій обласній прокуратурі.

По Краматорську завдали удару ввечері, о 20:55. Там FPV-дрон влучив у автівку в одному з мікрорайонів міста, через що загинула жінка 1997 року народження.

Нагадаємо, також 8 липня через обстріли Слов’янська зазнав поранень 59-річний чоловік. На момент удару він перебував у озері. Журналісти Вільного Радіо писали в окремому матеріалі, що відомо про атаку.