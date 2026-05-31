Російський аналог Starlink поки не використовують у війні проти України, але ризики існують, — радник міністра оборони

Російська система супутникового зв'язку “Рассвет”. Фото: Сергій Флеш/Facebook

На орбіті вже працюють перші 16 супутників російської системи “Рассвет”, яку в Росії розвивають як аналог Starlink. Наразі ознак її військового застосування немає, однак у майбутньому така мережа може стати інструментом для армії країни-агресорки.

Про це заявив радник міністра оборони України та фахівець із військових технологій Сергій Флеш Бескрестнов.

За його словами, зараз на навколоземній орбіті перебувають лише 16 супутників системи. Цього недостатньо для створення стабільного супутникового інтернету.

“Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200–250 супутників. У планах на найближчі роки — 300, а потім ще 700 супутників”, — зазначив Бескрестнов.

Водночас радник визнав, що теоретично навіть наявні супутники можуть використовуватися для передачі даних під час прольоту над певною територією. За його оцінкою, один супутник здатен забезпечувати зв’язок приблизно від шести до десяти хвилин.

Однак наразі він не бачить ознак того, що система вже застосовується російськими військовими.

“Якщо почнеться військове застосування супутників “Рассвет”, то ми зафіксуємо це за трафіком із супутників, за розвідданими або за трофеями”, — пояснив фахівець.

Бескрестнов також зазначив, що Росія добре розуміє важливість супутникового зв’язку для сучасної війни, тому розвиток власного аналога Starlink був очікуваним кроком. Наразі, за словами радника міністра оборони, супутники “Рассвет” працюють у тестовому режимі, а їхній потенціал для військового застосування залишається обмеженим через малу кількість апаратів на орбіті.

Раніше ми детально розповідали, як відключення російських станцій Starlink вплинуло на війну в Україні. Адже починаючи з 1 лютого 2026 року голова компанії SpaceX Ілон Маск заблокував росіянам можливість використовувати Starlink на території України.