Російський суддя міг винести вирок “азовцю” — тепер йому повідомили про підозру в Україні

Південний окружний суд Росії. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському судді О. Терентьєву в порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, чоловік виніс вирок бійцю “Азову”: оборонця засудили до 19 років увʼязнення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з підозри на сайті Офісу генпрокурора України.

За матеріалами справи, саме суддя Південного окружного суду Росії О. Терентьєв розглядав “справу” українського військового, який у складі підрозділу “Азов” брав участь в обороні Маріуполя у лютому-травні 2022 року. Захисник потрапив у полон до окупантів наприкінці весни того ж року на металургійному комбінаті “Азовсталь”.

Вже у вересні 2025-го росіяни порушили проти нацгвардійця “кримінальну справу” за російським законодавством: йому закидали “проходження навчання з ціллю терористичної діяльності” (ст. 205.3 КК РФ), а згодом “участь в терористичній спільноті” (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ).

“Суддя Терентьєв О.Д, усвідомлюючи існування міжнародного збройного конфлікту, з метою реалізації державної політики, спрямованої на протиправне кримінальне переслідування захисників України за так звані терористичні злочини визнав винуватим та засудив військовополоненого. Він призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 19 років, умисно позбавивши останнього прав на справедливе та належне судове розслідування”, — кажуть правоохоронці.

Фігуранта підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його можуть засудити до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.

Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.