Російський суддя міг винести вирок “азовцю” — тепер йому повідомили про підозру в Україні

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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському судді О. Терентьєву в порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, чоловік виніс вирок бійцю “Азову”: оборонця засудили до 19 років увʼязнення.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з підозри на сайті Офісу генпрокурора України.
За матеріалами справи, саме суддя Південного окружного суду Росії О. Терентьєв розглядав “справу” українського військового, який у складі підрозділу “Азов” брав участь в обороні Маріуполя у лютому-травні 2022 року. Захисник потрапив у полон до окупантів наприкінці весни того ж року на металургійному комбінаті “Азовсталь”.
Вже у вересні 2025-го росіяни порушили проти нацгвардійця “кримінальну справу” за російським законодавством: йому закидали “проходження навчання з ціллю терористичної діяльності” (ст. 205.3 КК РФ), а згодом “участь в терористичній спільноті” (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ).
“Суддя Терентьєв О.Д, усвідомлюючи існування міжнародного збройного конфлікту, з метою реалізації державної політики, спрямованої на протиправне кримінальне переслідування захисників України за так звані терористичні злочини визнав винуватим та засудив військовополоненого. Він призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 19 років, умисно позбавивши останнього прав на справедливе та належне судове розслідування”, — кажуть правоохоронці.
Фігуранта підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його можуть засудити до 12 років увʼязнення.
Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.
Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.
Окрім цього, Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.