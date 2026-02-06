Потяг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на 6 лютого 2026 року залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і далі залишається небезпечною для руху поїздів. Через безпекові ризики пасажирам радять користуватися автобусним об’їздом — стикування вже забезпечили.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі належить до зон підвищеного ризику. На цьому напрямку просимо користуватися автобусним об’їздом — стикування організоване”, — повідомляють в УЗ.

Там закликали пасажирів стежити за оновленнями ситуації на офіційних сторінках Укрзалізниці, а також слідкувати за push-сповіщеннями в застосунку.

Нагадаємо, від 28 січня 2026 року Укрзалізниця тимчасово обмежила низку залізничних сполучень у прифронтових і прикордонних регіонах. Зокрема, на окремих ділянках Харківщини рух поїздів здійснюють з урахуванням рівня загрози.

Окрім Харківщини, обмеження діють також у Запорізькій області та на Сумщині.

Нагадаємо, протягом 5 лютого поліція зафіксувала 1 285 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній Україні частині Донецької області. Попередньо, серед цивільних ніхто не поранений і не загинув, однак влучання також відбулися по лінії фронту та житлових кварталах.