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Після поранень на полі бою військовим і ветеранам часто доводиться пристосовуватись не лише до фізичних змін, а й до того, як змінюються стосунки, інтимність і сприйняття власного тіла. Аби допомогти їм пройти цей шлях, в Україні розвивають напрям сексуальної реабілітації після травм і поранень.

Журналісти Вільного Радіо поспілкувалися з директоркою Фонду Олени Пінчук Ольгою Сердюк про створення проєкту й те, які запити найчастіше виникають у людей після повернення зі служби.

“Сексуальна реабілітація насправді не про секс”: що насправді охоплює це поняття

Освітній серіал “RECOVERY. Сексуальне життя: реабілітація після травми або поранення” створили для військовослужбовців, ветеранів, їхніх партнерів і партнерок, а також фахівців першого контакту, які супроводжують реабілітацію після поранень.

У 12 коротких епізодах українські та міжнародні експерти пояснюють, як війна впливає на сексуальність, самооцінку та стосунки, а також які інструменти підтримки вже існують.

Попри назву, сексуальна реабілітація охоплює значно більше, ніж відновлення інтимного життя після поранення. Вона допомагає людині адаптуватися до змін у власному тілі, відновити впевненість у собі та заново вибудувати стосунки з близькими.

“Сексуальна реабілітація насправді не про секс. Вона про переосмислення, перебудову, самосприйняття, цілісність людини, гідність, стосунки, опори”, — пояснює Ольга Сердюк.

Навіть після поранень, які суттєво змінюють фізичні можливості людини, повернення до близькості та повноцінного життя залишається можливим. Для цього можуть знадобитися консультації спеціалістів, підтримка партнера чи партнерки та додаткові інструменти реабілітації.

“У цьому процесі важливими стають спеціальні інструменти реабілітації, підтримка фахівців і навчання, які допомагають адаптуватися до нової реальності”, — говорить представниця проєкту.

Досвід США, Британії та Ізраїлю: як в Україні почали розвивати сексуальну реабілітацію для військових і ветеранів

Напрям сексуальної реабілітації у фонді з’явився після початку повномасштабної війни. Його почали розвивати, інтегрувавши напрацювання у сфері сексуальної освіти та культури в процес реабілітації військових. Цьому також сприяла робота мережі реабілітаційних центрів RECOVERY, де з цією темою почали працювати безпосередньо під час реабілітації.

“Я думала над тим, як інтегрувати наш великий досвід у розбудові сексуальної культури в процес реабілітації, щоб відповідати на нові виклики, продиктовані війною. Так до мене прийшла ідея сексуальної реабілітації. Згодом зʼясувалося, що це не лише влучне формулювання, а й окремий напрям реабілітаційної медицини, який вже давно розвивається у світі та має чимало напрацювань”, — згадує вона.

Після цього команда почала вивчати міжнародний досвід. Виявилося, що в країнах, які десятиліттями працюють із ветеранами та військовими травмами, сексуальна реабілітація давно стала частиною комплексного відновлення.

“У США, Великій Британії та Ізраїлі це вже десятиліттями напрацьований досвід. Це країни з потужними арміями і, на жаль, із великим досвідом поранень та травм. Там давно працюють над питаннями повернення до сексуального життя після поранень”, — говорить Ольга Сердюк.

В Україні ж оцінити кількість військових і ветеранів, які можуть потребувати такої підтримки, наразі складно, зазначає директорка фонду.

“Треба спиратися на статистику, але наразі ми її не маємо. Проте зараз ми працюємо нам великим кількісним дослідженням, результатом якого зможемо поділитися наприкінці року ”, — каже співрозмовниця.

Війна та служба змінюють інтимність, самооцінку і стосунки військових і їхніх партнерів

Фахівці відзначають, що зміни у сфері інтимності та стосунків можуть виникати не лише після поранень. Вплив має також тривала служба, бойовий досвід і зміна ролей у родині.

“Це відображається на переосмисленні своєї сексуальності, свого виміру інтимності. Це впливає на стосунки”, — зазначає директорка фонду.

За роки війни партнери нерідко проходять різний досвід, який змінює їхні погляди, звички та очікування одне від одного.

“Дружина, яка залишалася сама з дитиною і побутом, і чоловік, який переживав дуже непростий досвід, — вони мають усе одно перебудовувати свої стосунки”, — каже Ольга.

Після повернення зі служби багатьом парам доводиться заново знайомитися одне з одним, домовлятися про нові правила співжиття та шукати баланс у стосунках.

“Ми бачимо тенденцію розлучень після повернення чоловіків зі служби. Але її не треба демонізувати, тому що люди змінюються. Якщо пара залишається разом, то це свідоме рішення двох людей почати цей шлях спочатку”, — каже Ольга Сердюк.

Додаткові труднощі можуть виникати після поранень і під час тривалої реабілітації. У таких випадках партнер чи партнерка часто беруть на себе функції догляду, через що звичні ролі в родині змінюються.

“Жінка часто переходить у роль доглядальниці й перестає бути сексуальною партнеркою для чоловіка. На це впливають і суспільні установки, і обмежена можливость отримати сторонню допомогу. Проте дуже важливо все ж знаходити час і місце розділяти ролі партнерки та доглядальниці”, — пояснює фахівчиня.

Де подивитися серіал та які ще інструменти доступні для військових і ветеранів

Безкоштовний освітній серіал, де розкривається тема сексуальної реабілітації, доступний на платформі “Дія.Освіта”.

Окрім серіалу, команда запустила чат-бот у Telegram, Viber та WhatsApp. У ньому військовий, ветеран або його близькі можуть отримати інформацію або анонімно поставити запитання фахівцям.

“У чат-боті працює AI-асистент, якого ми навчали на матеріалах, підготовлених нашими експертами. Він допомагає швидко знайти інформацію із сексуальної реабілітації. Можна поставити запитання, яке турбує, або переглянути розділи про різні аспекти відновлення — від сексуального життя після ампутації чи інших травм до порад, як говорити про інтимні труднощі”, — говорить Ольга Сердюк.

Раніше ми розповідали , що в Україні запустили сервіс “Ветеран PRO” — єдину платформу з інформацією про пільги, програми та послуги для ветеранів та їхньої родини, зокрема й розділ “Здоров’я та відновлення” з даними про реабілітацію, протезування та психологічну допомогу.