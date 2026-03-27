Для переселенців із Селидівської громади, які нині проживають у Березівському районі Одеської області, планують облаштувати соціальне житло. Йдеться про реконструкцію гуртожитку в селищі Миколаївка під багатоквартирний будинок із термомодернізацією, сонячними панелями та благоустроєм території.

Про деталі проєкту журналісти Вільного Радіо дізналися із системи публічних закупівель Prozorro та системи управління публічними закупівлями Dream.

Розмістити переселенців в майбутньому хочуть у будівлі двоповерхового гуртожитку площею 627,7 м2 на вул. Центральній, 7-Б у Миколаївці. Наразі адміністрація Селидівської громади замовила тільки проєктно-кошторисну документацію під майбутній ремонт.

Для довідки: Проєктно-кошторисна документація (ПКД) — це план будівництва “на папері”. Вона показує, що і як планують ремонтувати (тобто схеми для всіх комунікацій, генеральний план території, бюджет будівництва, прорахований з усіма матеріалами тощо).

Підготувати майбутній проєкт ремонту базово мають з виконанням кількох вимог:

передбачити однокімнатні та двокімнатні квартири 1 рівня комфорту. (точну кількість визначать на етапі проєктування); спланувати утеплення фасаду і цоколя утеплять, а також заміну старих вікон на металопластикові; порахувати встановлення сонячних панелей на даху, а в кожній квартирі — індивідуальних газових котлів для опалення та гарячої води; продумати щонайменше 20% квартир, обладнаних для людей з інвалідністю та маломобільних груп, безбар’єрні рішення також очікують в проєкті для першого поверху та території біля будинку; розробити план прилеглої території з облаштованим дитячим майданчиком, зоною відпочинку для дорослих, господарською площадкою та парковкою для автомобілів і велосипедів; підготувати архітектурний прорахунок під будівництво локальних очисних споруд (через відсутність централізованої каналізації).

Договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації підписали 23 березня 2026 року з київським ТОВ “ЛІДСТАР ТРЕЙД”. Оцінили підготовчі документацію у майже 1,5 млн грн без ПДВ.

Тепер у фірми-виконавця є 90 днів, щоб підготувати документацію. Основний етап проєктування планують завершити до кінця червня 2026 року, після чого замовник зможе почати пошук виконавців на будівельні роботи.

Договір із проєктувальником діятиме до кінця 2026 року і передбачає авторський нагляд та усунення можливих зауважень під час реалізації проєкту.

Уточнимо, проєкт будівництва є частиною програми інтеграції мешканців Селидівської громади на нових місцях проживання. Представники адміністрації прагнуть допомогти з відновленням права на житло, яке родини втратили через бойові дії та окупацію.

За даними на серпень 2025 року, понад 19 тисяч мешканців Селидівської громади отримали статус ВПО (зокрема 1624 людей з інвалідністю та 3645 дітей).

Згідно з даними, які зібрали представники ВА, оренда житла для переселенців забирає від 50% до 70% доходу сім’ї. Тож соціальне житло допомагає вирішити це.

Нагадаємо, це не перший проєкт будівництва житла для переселенців з Селидівської громади у Миколаївці. Інша реконструкція — ремонт приміщення для Селидівського прихистку для літніх — може обійтися вже в 42 млн грн.