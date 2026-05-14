Ілюстративне фото: renault.uа

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Посадовці Селидівської міської ради оголосили тендер на купівлю вживаного кросовера. На це із бюджету громади готові витратити 600 тисяч гривень.

Тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі електронних закупівель Prozorro.

За документами, Селидівська міськрада шукає вживаний Renault Duster або схожий автомобіль не старший за 2020 рік і з пробігом до 200 тисяч кілометрів.

Авто обов’язково має бути передньоприводне, з бензиновим двигуном від 1,5 літра, механічною коробкою передач. Також серед умов— наявність антиблокувальної системи гальм, подушки безпеки, кондиціонера, протитуманних фар та бортового дисплею.

Колір машини — білий, сірий або чорний. Кросовер має бути в робочому стані і не потребувати капітального ремонту двигуна чи кузова.

“Автомобіль не планується використовувати для поїздок у зону бойових дій чи для евакуації. Плануємо його використовувати для виконання службових обов’язків керівництва міської ради, бо наші бюджетні установи наразі релоковані по всій Україні — різні області, різні напрямки”, — зазначила представниця Селидівської міської ради Ганна Шершньова в коментарі журналістам Вільного Радіо.

Пропозиції прийматимуть до 21 травня, аукціон проведуть того ж дня. Авто ж мають передати до 30 червня — самовивозом від продавця.

Раніше ми писали, які комунальні підприємства окупованої Селидівської громади працюють в евакуації та скільки отримують їхні керівники.