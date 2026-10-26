Як Росія використовує жителів окупованих територій у війні: розповідь військового 60 ОМБр

Полонені російські військові, яких захопили у межах третього етапу операції “Вівальді”. Фото: Третій армійський корпус

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Жителі окупованих територій України нерідко стають ресурсом для поповнення російської армії, розповідають бійці ЗСУ. Водночас російська пропаганда переконує місцевих, що окупанти прийшли їх “визволяти”, а не використовувати у війні. Дехто, за словами українських військових, досі вірить пропаганді та сподіваєть, що війна їх омине.

Про це в інтервʼю Вільному Радіо розповів командир 8 роти 3 механізованого батальйону 60 ОМБр Олександр на позивний Рукопашник. Його підрозділ брав участь в операції “Вівальді” на Лиманському напрямку.

За словами військового, серед тих, кого українські захисники брали у полон, іноді були й жителі окупованих українських територій. Олександр вважає, що на них вплинула російська пропаганда, яка представляє окупацію як “визволення” та дискредитує українські державні інституції.

“Коли ми беремо окупантів у полон, то найсумніше під час розмови зʼясовувати, що трапляються люди з наших окупованих територій. І вони думали, що їх це омине, але на них спрацювала ефективно російська пропаганда. А там же не тільки розповідають, що вони “визволяють”, а і демонізують ТЦК”, — говорить Рукопашник.

На думку командира, Росія використовує населення захоплених територій для поповнення своєї армії.

“На жаль, немає в людей розуміння, що люди з окупованих територій росіянам потрібні лише для того, щоб поповнити свої ресурси. І скільки про це не говори, скільки не пояснюй, якось це все не працює”, — додає військовий.

Відомо, що Росія продовжувала призов на окупованих територіях, а також проводила пропагандистські кампанії із закликами підписувати контракти з російською армією. Такі випадки, зокрема, документували в ООН.

Нагадаємо, під час операції “Вівальді” українські сили повернули контроль над 277 квадратними кілометрами території на Донеччині. Як повідомили у Третьому армійському корпусі, ця операція зірвала плани росіян оточити Краматорськ і Словʼянськ.