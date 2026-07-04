Фото: Вільне Радіо

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Кореспондент Вільного Радіо показав наслідки російської атаки на торговельний центр у Краматорську. На кадрах — купи брухту, що залишилися від будівлі, та робота рятувальників, які гасять полум’я.

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, 4 липня о 16:05 російські військові завдали авіаудару по торговельному центру у Краматорську. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше п’ятеро цивільних: 11-річний хлопчик, три жінки 36, 38 й 62 років та 56-річний чоловік. Усім їм надають меддопомогу. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.