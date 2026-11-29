Село Шахове на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У селі Кропивна Черкаської області, де вже мешкає частина переселенців із Шахівської громади, планують створити Центр життєстійкості. Для роботи передбачили приміщення в орендованій будівлі. Там проводитимуть індивідуальні консультації, групові заняття та заняття з дітьми. Це ще один об’єкт соціальної інфраструктури, який громада облаштовує після евакуації з Донеччини.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Шахівської сільської військової адміністрації Сергія Сажка.

Згідно з документом, Центр життєстійкості має працювати в орендованій будівлі у селі Кропивна Золотоніського району Черкаської області за адресою: вулиця Шкільна, 2.

Для роботи центру начальник військової адміністрації розпорядився виділити такі приміщення:

два окремі місця для первинного консультування відвідувачів, оцінювання їхніх потреб та, за необхідності, перенаправлення до інших фахівців (площею щонайменше 5 квадратних метрів кожне);

кімнату для індивідуальних консультацій (від 12 квадратних метрів);

кімнату для групової роботи (від 24 квадратних метрів, з додатковими вимогами до площі залежно від кількості учасників);

кімнату для занять із дітьми (від 15 квадратних метрів).

Усі приміщення мають відповідати вимогам доступності та безпеки, а також санітарним і протипожежним нормам.

Координуватиме облаштування центру директор комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Шахівської сільської ради” Ігор Осіпов.

Водночас у розпорядженні не уточнюють, коли саме Центр життєстійкості розпочне роботу.

Як Шахівська громада облаштовується на Черкащині

Через активні бойові дії на території Шахівської громади звідти повністю евакуювали цивільне населення. Нині громада поступово облаштовує інфраструктуру для своїх мешканців на Черкащині. Зокрема, у серпні 2025 року в селі Кропивна відкрили відділення підтриманого проживання для літніх людей та людей з інвалідністю. На той час там мешкали 14 людей.

За рік у цьому ж селі відкрили місце тимчасового проживання переселенців. Станом на серпень 2026 року там жили 40 людей.

Крім того, з 1 жовтня 2026 року четверо працівників Шахівської військової адміністрації, зокрема її начальник Сергій Сажко, працюють у Золотоноші. Їхнє тимчасове місце роботи визначили за адресою: Садовий проїзд, 2. Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію на Донеччині.

Довгострокові плани громади передбачають також будівництво житлового кварталу для близько 1200 переселенців у Золотоноші. До 2032 року там хочуть звести 37 будинків. Близько 70% житла планують зробити соціальним, решту — службовим.

Загальну вартість житлової програми оцінюють у понад 1,98 мільярда гривень. Майже всі необхідні кошти громада розраховує залучити від донорських організацій, інвесторів, благодійників та громад-партнерів.