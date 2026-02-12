Ще 18 жителям Бахмутської громади погодили компенсації за зруйноване житло (деталі)

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Ще 18 жителів Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки та Андріївки. Для решти населених пунктів громади зараз навіть дистанційне обстеження і призначення компенсацій недоступні.
Про розгляд заяв на компенсацію журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження в.о. начальника Бахмутської МВА Олександра Марченка.
У лютому 2026 року бахмутська комісія розглянула 20 заяв від жителів громади на компенсацію за зруйноване житло. 18 компенсацій погодили, у двох випадках заявники отримали відмову. Компенсації затверджують на основі дистанційного обстеження — даних з супутникових знімків.
Станом на лютий 2026 року рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.
Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.
Раніше Вільне Радіо розповідало, як отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році.