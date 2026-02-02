Ще 500 людей можуть нагородити відзнакою “За оборону Торецької громади”: місцева влада замовляє медалі

Медалі "За оборону Торецької громади". Ілюстративне фото: Торецька міська ВА

Торецька міська військова адміністрація розмістила тендер на закупівлю ще 500 комплектів медалей місцевого рівня “За оборону Торецької громади”. За ці відзнаки заплатити готові до 143 450 гривень включно з ПДВ.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

До комплекту входить одна медаль, а також посвідчення до неї у форматі книжечки-розгортки.

Медаль має вигляд круглої підвіски 35 мм із золотавого металу, з’єднаної з колодкою кільцем. На передній частині розміщений герб Торецька та напис “За оборону Торецької громади”, а на звороті — рельєфний напис “Торецька міська територіальна громада Бахмутського району Донецької області”. Колодка має бути розфарбована у кольори українського прапора.

Наразі за один комплект в середньому готові заплатити 286,9 гривні (всі ціни в новині вказані з ПДВ). Втім, закупівлю проводять у форматі аукціону, тому відзнаки можуть обійтися дешевше. Оплачують її коштом бюджету громади.

Тендерні пропозиції приймають до 8:00 10 лютого. Замовник вимагає від підрядника виготовити медалі з посвідченнями та доставити їх до Черкас не пізніше ніж протягом 20 днів після підписання договору.

У Торецькій громаді цією медаллю нагороджують військовослужбовців, які залучені до оборони громади. Зокрема напередодні, 22 січня, ці відзнаки отримали бійці 22 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, кожен платник податків з Донеччини у 2025 році підтримував армію, навіть якщо цього не підозрює. Гроші військовим йдуть централізовано з державного бюджету, але тим не обмежується — місцеві адміністрації також роблять свій внесок навіть зі скромних бюджетів окупованих громад. Журналісти Вільного Радіо зібрали рейтинг громад, який показує масштаби фінансування військових частин у громадах в розрізі регіону.