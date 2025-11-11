Медичний кабінет. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За останній тиждень у Донецькій області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіла ще 551 людина. Такі випадки реєстрували майже по всіх територіальних громадах регіону. Обійшлося без смертей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 3 по 10 листопада — у Донецькій області зареєстрували 551 нового хворого на ГРВІ, з них 21 мав підтверджений тест на COVID-19. Це на 13 людей менше, ніж було в попередній тиждень епідсезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Такі показники не перевищували епідемічний поріг. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 25 хворих на ГРВІ, з яких 10 — малеча. Водночас з підтвердженим тестом на COVID-19 до лікарні потрапили 11 людей. Обійшлося без летальних випадків.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, у Дружківці працює гуманітарний пункт видачі ліків. Аби отримати необхідні препарати треба звернутися туди з документом від сімейного лікаря.