Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За останній тиждень у Донецькій області зафіксували ще 628 випадків захворювань на ГРВІ. Цього разу обійшлося без летальних випадків серед тих, хто мав позитивний тест на COVID-19.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 13 по 19 жовтня — у Донецькій області зареєстрували 628 нових хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це на 52 людини менше, ніж було в попередній тиждень епідсезону.

Випадки захворювань реєстрували майже по всім громадам регіону, однак такі показники не перевищували епідемічний поріг. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років. Серед дітей фіксували загалом п’ять випадків.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 34 хворих на ГРВІ, з яких 14 — малеча. Водночас людей з підтвердженим тестом на COVID-19 було 12. Летальних випадків не було.

У ЦКПХ нагадали, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо публікували контакти медзакладів, що, попри все, продовжують працювати на Донеччині та можуть допомогти.