На початок березня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 730 нових інфікованих — без COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за останній тиждень — з 23 лютого по 1 березня— у Донецькій області зареєстрували 730 нових хворих на ГРВІ, серед них не було людей із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики.

Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 37 хворих на ГРВІ, з яких 25 — діти. Обійшлося без летальних випадків — таку тенденцію фіксують упродовж останніх трьох місяців.

Крім того, у регіоні завершили передсезонну імунізацію проти грипу. Загалом щеплення отримали 446 людей із груп медичного та епідемічного ризику — отримали як гуманітарну допомогу, так і закуплені коштом Новодонецької громади, КНП “ЦПМСД Покровської міської ради” та за власні гроші мешканців.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки; люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

