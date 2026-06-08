Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Чотирьом мешканцям Никифорівки Соледарської громади погодили компенсації за зруйноване житло в межах програми “єВідновлення” — вони отримають відповідні сертифікати. Загалом за травень у громаді вже схвалили понад таких 60 компенсацій.

Про надання нових чотирьох компенсацій йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №247р, розміщеному на сайті ВА.

Всі чотири рішення профільна комісія ухвалила ще 29 травня, однак їх затвердили розпорядженням начальника міської військової адміністрації 2 червня.

Загалом за травень у Соледарській громаді погодили компенсації 63 заявникам.

Зазначимо, Никифорівка належить до населених пунктів, які, згідно з переліком від Мінгромад, належать до території активних бойових дій. Згідно з чинним законодавством, на таких територіях можна застосувати механізм дистанційного обстеження житла. Водночас подати заяву щодо компенсації за житло, яке залишилось на окупованих територіях, поки неможливо.

Загалом у Соледарській громаді станом на 8 червня 2026 року в зоні активних бойових дій перебувають Бондарне, Васюківка, Голубівка, Діброва, Липівка, Міньківка, Никифорівка, Оріхово-Василівка, Пазено, Привілля, Федорівка Друга та Хромівка.

Нагадаємо, понад 5,7 мільйона українців виїхали за кордон із 2022 року, майже вдвічі більше — з 2014-го. Аби їх повернути на Батьківщину, потрібні дві умови: міжнародні гарантії безпеки та окрема ініціатива із забезпечення житлом.