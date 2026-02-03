Програма. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Лимана погодила компенсації за житло в окупації ще чотирьом жителям громади. Однак у понад три рази більше переселенців отримали відмови. Чому — розповідаємо далі.

Про це відзвітували у Лиманській МВА.

Наприкінці січня місцева комісія розглядали чергові заяви щодо компенсацій за домівки для окремих категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Загалом посадовці отримали 17 заяв — учасників бойових дій на отримання житлових ваучерів.

Фахівці вирішили надати допомогу чотирьом жителям громади, однак решта 12 отримали відмови. Як пояснюють посадовці, вони не можуть отримати відшкодування, бо не відповідають умовам програми.

Ще одна заявка на етапі збору інформації та документів.

Відомо, що усі рішення вже затвердив голова Лиманської МВА, тож найближчим часом місцеві отримують повідомлення про результат розгляду в мобільному застосунку “Дія”.

У відомстві рекомендують звертатися за додатковою інформацією за цим номером телефону: +38 (095) 04-827-08.

Більше про ваучери для ВПО за житло на ТОТ

З грудня 2025-го деякі переселенці можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за домівку, яка залишилася на ТОТ. На старті програма доступна для ВПО, які мають статус УБД та військових з інвалідністю внаслідок війни (це прописано у постанові № 1176).

Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Нагадаємо, “найближчим часом” у Кременчуці з’явиться осередок підтримки для переселенців з Лиманської громади. Там планують розмістити фахівців різних сфер — від медицини до соціального захисту.