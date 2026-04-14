Андріївка та околиці села у вересні 2023 року. Ілюстративне фото: Instagram/libkos

Ще десять вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки та Андріївки. Посадовці змогли підтвердити факт, що їхнє майно знищене.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Спеціалізована комісія розглянула ще десять заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді — їх подали вихідці з Кліщіївки та Андріївки. Усім переселенцям погодили відшкодування, оскільки посадовці отримали достатньо інформації, аби підтвердити факт руйнації.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва села віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.

Станом на 13 квітня 2026-го в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна були зареєстровані 163 заяви, з яких 2 очікували на розгляд. Загалом комісія ухвалила такі рішення:

призупинити розгляд — 55 заяв;

відмовити у компенсації — 21 заява;

надати компенсацію — 85 заяв.