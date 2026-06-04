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Ще сімом жителям Кліщіївки погодили компенсації за знищені домівки (деталі)

Богдан Комаровський
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Ще семеро вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Цей факт змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.

Про це повідомили в Управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.

Спеціалізована комісія розглянула ще сім заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді — їх подали вихідці з Кліщіївки. Посадовці отримали акти дистанційного обстеження, за якими й змогли перевірити факт руйнування. Усім переселенцям погодили відшкодування.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва села віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.

На початок червня 2026-го в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровані 179 заява, з яких очікують опрацювання — три.Загалом комісія ухвалила такі рішення:

  • призупинити розгляд — 55 заяв;
  • відмовити у компенсації — 23 заява;
  • надати компенсацію — 98 заяв.
Нагадаємо, українські військові показали Бахмут зі свого безпілотника. Оператори БПЛА пролетіли вулицями міста на оптоволоконному безпілотнику, який має котушку завдовжки 50 кілометрів. Бійці показали, який вигляд у червні 2026 року мають школа №24 та будинки на вулицях Героїв Рятувальників (колишня Леваневського), Ювілейній та Вартових неба (колишня Чайковського).
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