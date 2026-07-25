Наслідки обстрілів у Донецькій області за 24 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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24 липня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинули шестеро людей: п’ятеро у Слов’янську та один у Дружківці. Ще тридцять людей дістали поранень — двадцять сім у Слов’янську та троє у Дружківці. Серед поранених є 15-річний хлопець. За добу удари росіян зруйнували 72 цивільні об’єкти, а ще 3 — у ніч на 25 липня. Серед них — житлові багатоповерхівки, приватні будинки, кафе, аптека, консульство, оптова база, підприємство та адмінбудівля. Українські військові на Донеччині за добу відбили 100 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

24 липня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинули шестеро людей та ще тридцять дістали поранення

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 24 липня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинули шестеро людей: п’ятеро у Слов’янську та один у Дружківці.

Ще тридцять людей дістали поранень — двадцять сім у Слов’янську та троє у Дружківці. За уточненням поліцейських серед поранених є 15-річний хлопець.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 24 липня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Крім цього, у ніч з 24 на 25 липня окупаційні війська вдарили по Слов’янську безпілотником “Герань-2”. Удар припав по житловій багатоповерхівці, в якій загинув один місцевий, а ще двоє дістали поранень.

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 193 житель Донеччини, ще 10 009 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 24 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

24 липня 2026-го від російських ударів постраждали 72 цивільних об’єкти на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 444 рази. Постраждали 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Райгородок, села Дмитрівка та Новопавлівка.

Протягом доби під обстріли потрапив 72 цивільних об’єктів, з них 42 — житлові будинки. Зокрема:

найбільших руйнувань зазнав Слов’янську по якому вдарили шістьма керованими бомбами та чотирма дронами. Руйнувань зазнали 16 багатоквартирних і 21 приватний будинки, 2 магазини, 2 кафе, аптека, консульство, оптова база, підприємство, адмінбудівля та 9 цивільних авто;

дев’ять безпілотників протягом доби атакували Краматорськ . Вибухи зруйнували багатоквартирний будинок, автомобільну заправку, магазин та 4 цивільних автомобілі;

у Дружківці внаслідок ударів КАБами та безпілотниками руйнувань зазнав один приватний будинок;

ще по одному приватному будинку пошкодили у Райгородку , Дмитрівці та Новопавлівці;

окремо поліцейські повідомили про нічний удар FPV-дрона по припаркованій автівці, але де це сталося не уточнили.

У ніч на 25 липня росіяни пошкодили щонайменше три цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів:

у Райгородку Миколаївської громади пошкодили 2 приватні будинки;

у Новопавлівці Новодонецької громади зруйнували один приватний будинок.

Крім цього начальник Слов’янської МВА Вадим Лях заявляв про удар по місту, але скільки саме будинків зазнали руйнувань не уточнював.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 24 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

100 разів за 24 липня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 24 липня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 100 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 37 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районі Дорожнього, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Новомиколаївки, Молодецького та у бік населених пунктів Шевченкове, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка та Сергіївка;

на Слов’янському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки та Рай-Олександрівки;

на Костянтинівському напрямку російські війська 21 раз штурмували в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного;

ще 16 разів війська армії агресора атакували позиції бійців ЗСУ на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне, Зарічне;

на Олександрівському напрямку росіяни два рази наступали у бік Березового та в районі Новогригорівки;

одну атаку зафіксували на Краматорському напрямку у районі Федорівки Другої.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 24 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, 23 липня 2026 року окупанти вдарили дроном по техніці, якою керував працівник одного з комунальних підприємств Маріупольської міської військової адміністрації. Чоловік прямував на місце будівництва фортифікацій, але загинув від отриманих поранень.