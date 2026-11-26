Колишній полонений, якого повернули в Україну в рамках офіційного обміну 26 червня 2026 року. Фото: Володимир Зеленський

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Після повернення з російського полону починається тривале відновлення. 82% колишніх полонених, які взяли участь в опитуванні, потребували або досі потребують допомоги понад рік після звільнення. Водночас доступ до підтримки суттєво відрізняється: особливо складно цивільним, які повернулися поза офіційними обмінами. Деякі з них не отримують навіть першочергової допомоги, а іншим доводиться доводити державі факт пережитого полону.

Журналісти Вільного Радіо побували на презентації дослідження “Шлях після полону та незаконного позбавлення свободи”. Розповідаємо, як змінилася система підтримки звільнених, чому допомога доступна не всім і що потрібно людям через місяці та роки після повернення.

Як змінилася система підтримки звільнених із полону: досвід Олени Лазаревої та Максима Буткевича

Коли у жовтні 2024 року військовослужбовець, журналіст і правозахисник Максим Буткевич повернувся з російського полону, він очікував, що держава зможе надати йому хіба що найнеобхідніше. За плечима були два роки й чотири місяці неволі, сфабрикована росіянами кримінальна справа та незаконний вирок — 13 років увʼязнення. Майже весь час його утримували без звʼязку із зовнішнім світом, тож чоловік мало знав про те, що відбувається в Україні та як зустрічають звільнених.

Максим розповідає, що не сподівався повернутися в “країну рожевих єдинорогів”. Він розумів, що Україна продовжує воювати й спрямовує значну частину ресурсів на фронт. Тому припускав, що після звільнення йому доведеться самостійно розв’язувати багато питань.

Проте перші тижні після повернення виявилися не зовсім такими, як він уявляв. У реінтеграційному центрі ЗСУ Буткевич пройшов медичні обстеження, отримав психологічну допомогу, а фахівці допомогли йому відновити документи, банківські та телефонні картки.

“Це все було поставлено на потік, і тобі не треба було напружуватися, щоби дізнаватися, а куди мені бігти, а що мені робити. Оцей супровід був, особливо в перші тижні, надзвичайно важливим”, — розповідає Максим Буткевич.

Максим Буткевич (у чорному худі), правозахисник, журналіст, громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та колишній полонений. Фото: ГО “Блакитний птах”

Інший досвід мала цивільна Олена Лазарева, яку звільнили під час обміну 29 грудня 2019 року. Вона провела в російській неволі два роки й три місяці — від катівні “Ізоляція” в окупованому Донецьку до жіночої колонії.

Після повернення Олену та інших звільнених цивільних направили до столичної лікарні “Феофанія”. Там вони проходили первинні обстеження й лікування. Проте, за словами жінки, зрозумілого алгоритму роботи з людьми, які пережили полон, тоді ще не було. Навіть про обстеження на туберкульоз, ВІЛ та гепатити доводилося просити окремо.

“Коли до тебе заходить лікар і питає: «А що ви хочете, щоб вам зробили?» — це дивує. Ну, слухайте, я була два з половиною роки в нелюдських умовах. Ви мені скажіть, що мені треба зробити, тому що я не знаю”, — пригадує Олена той період розгубленості.

Олена Лазарева, колишня полонена, представниця ГО “Сема Україна”. Фото: ГО “Блакитний птах”

Згодом її направили до реабілітаційного центру “Лісова поляна”. Там пропонували психологічну допомогу, але на той момент жінку більше хвилювали інші питання: де жити, як відновити документи та знайти роботу. До полону Олена працювала лікаркою, але через тривалу перерву в професії потрібно було пройти додаткове навчання. Грошей на це вона не мала. Зрештою пройти курси й повернутися до роботи допомогли небайдужі люди, які оплатили навчання та підказали, куди звернутися щодо працевлаштування.

Олена визнає, що від 2019 року система допомоги звільненим суттєво змінилася. Зараз є напрацьовані процедури, а фахівці краще розуміють, яких обстежень і підтримки можуть потребувати колишні полонені. Втім, цей супровід має продовжуватися й після виходу з реабілітаційного центру.

Хто отримує допомогу після полону, а хто залишається без підтримки: результати дослідження

Своїми історіями Максим Буткевич та Олена Лазарева поділилися під час презентації дослідження “Шлях після полону та незаконного позбавлення свободи”, яке підготувала громадська організація “Блакитний птах” спільно з DIGNITY — Данським інститутом із протидії катуванням.

Дослідники опитали 25 військовослужбовців і 30 цивільних, які пережили російський полон. Серед військових 16 після звільнення продовжили службу, ще девʼятеро демобілізувалися. Цивільних розділили на дві групи: 15 повернулися в межах офіційних обмінів, ще 15 — поза ними (наприклад, вийшли на свободу після завершення строку незаконного ув’язнення). Учасники перебували в неволі від одного дня до семи років, а звільнялися в різні періоди — як до повномасштабного вторгнення, так і після нього.

Автори зазначають, що ці результати можуть не відображати досвід усіх колишніх полонених. Усі опитані в різні роки отримували допомогу від “Блакитного птаха”, а сама вибірка відносно невелика.

За словами співавторки дослідження, координаторки проєктів та програм ГО “Блакитний птах” Наталії Мельник, команда хотіла зʼясувати не лише те, яку допомогу отримують звільнені одразу після повернення. Дослідження радше стало спробою простежити шлях людини після звільнення та визначити, на яких етапах вона постає перед найбільшими труднощами.

Презентація дослідження “Шлях після полону та незаконного позбавлення свободи”. Фото: ГО “Блакитний птах”

Найпомітнішу різницю виявили між тими, хто повернувся під час офіційних обмінів, і цивільними, які звільнилися іншими шляхами.

Наприклад, у перші дні після повернення медичну допомогу отримали 88% опитаних військових та 87% цивільних, звільнених у межах обмінів. Натомість серед цивільних, які повернулися поза обмінами, таких було лише 33%. Семеро з 15 опитаних у цій групі взагалі не отримали жодної допомоги в перші дні.

Проблеми стосувалися не лише лікування. Майже половина цивільних, звільнених поза обмінами, повідомили, що не мали безпечного місця для проживання. У перші тижні після повернення вони найчастіше покладалися на родичів, друзів і громадські організації. Лише двоє з 15 зазначили, що державні органи допомагали їм забезпечувати базові потреби.

Ще одна проблема, спільна для різних груп, — брак інформації. 33 із 55 опитаних повідомили, що після звільнення взагалі не отримали пояснень, куди звертатися по допомогу та що робити далі. Серед цивільних, які повернулися поза обмінами, так відповіли всі 15 учасників.

Дані з дослідження “Шлях після полону та незаконного позбавлення свободи”

Водночас навіть отримана допомога не завжди враховувала весь пережитий досвід. Зокрема, більш ніж половині опитаних не запропонували пройти медичне обстеження для офіційного документування ушкоджень, отриманих у полоні. А частина учасників повідомила, що опитування, допити та інші процедури після повернення спричиняли повторну травматизацію.

Наталія Мельник звертає увагу, що інформацію про права та доступну підтримку недостатньо надати один раз, одразу після звільнення. Людина може перебувати у стресі й просто не запамʼятати почутого.

“Кожен, хто задіяний у процесі повернення, має мати таку дорожню карту, і її потрібно надавати постраждалим, коли з ними комунікують, щоб вони знали, куди звертатися. І тут я маю на увазі всіх представників — від Координаційного штабу [з питань поводження з військовополоненими] до медиків у закладах реабілітації”, — наголошує дослідниця.

Проте найбільші труднощі не обовʼязково припадають на перші дні після повернення. За результатами опитування, 82% учасників потребували або досі потребують підтримки тривалістю понад рік. А найскладнішим періодом люди найчастіше називали перші місяці після звільнення.

Експолонена Олена Лазарева пояснює, чому цей період може бути таким важким. За її словами, під час увʼязнення людина насамперед намагається вижити, а вже після повернення в безпечніші умови починає помічати проблеми зі здоровʼям, про які раніше могла навіть не здогадуватися.

Дані з дослідження “Шлях після полону та незаконного позбавлення свободи”

Полон закінчився, але його ще потрібно довести: чому не всі звільнені мають однаковий доступ до допомоги

Людина могла провести місяці чи роки в російській неволі, повернутися в Україну й навіть дати свідчення правоохоронцям про пережите. Але цього не завжди достатньо, щоб держава офіційно визнала факт позбавлення її особистої свободи.

Для отримання окремих державних гарантій колишнім полоненим потрібне рішення спеціальної міжвідомчої комісії. Саме вона встановлює факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Станом на 18 листопада 2026 року на розгляд комісії очікували близько 400 заяв, стверджує заступник міністра розвитку громад та територій України Віталій Бєлобров.

Та інколи ця процедура може стати додатковою перешкодою. Керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Офісу Генерального прокурора Вероніка Плотнікова розповідає, що часом факт незаконного утримання людини вже можуть досліджувати в межах кримінального провадження, але профільна комісія все одно не визнаватиме його відповідно до вимог законодавства. Причому йдеться навіть про випадки, в яких правоохоронці вже повідомили підозрюваним про підозру, а іноді є і судові вироки.

“Чи варто нам верифікувати додатково щось, що вже верифікував суд — це слушне питання. Я думаю, що процедуру варто змінити, щоб людям не доводилося повторно доводити обставини, які вже встановили під час кримінального провадження”, — зазначає представниця прокуратури.

Проблему ускладнює й те, що законодавство про соціальний і правовий захист колишніх полонених формувалося ще до повномасштабного вторгнення. Як пояснив Роман Сторчак, радник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тоді воно не було розраховане на нинішні масштаби незаконних затримань, катувань та окупації українських територій.

Водночас офіційне встановлення факту полону та надання першочергової допомоги — не одне й те саме. Наприкінці 2025 року уряд ухвалив постанову №1775, яка передбачає підтримку цивільних, зокрема тих, хто повернувся самостійно, ще до рішення комісії. Йдеться про першочергові заходи допомоги, тоді як доступ до повного комплексу спеціальних гарантій і надалі залежить від офіційного встановлення факту позбавлення свободи.

За словами керівниці сектору Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Наталії Мельник, відомство не має повної інформації про цивільних, які звільнилися поза офіційними обмінами. Якщо такі люди самі звертаються до штабу, їх можуть скерувати до відповідних установ. Але частина колишніх бранців намагається впоратися з труднощами самотужки, нікуди не звертаючись.

Проте Вероніка Плотнікова звертає увагу на іншу групу, яку такий механізм не охоплює: тих, хто пережив незаконне увʼязнення на окупованих територіях, які згодом звільнили українські військові.

Ці люди можуть роками не звертатися по допомогу, зокрема через недовіру до державних установ або побоювання, що їх самих запідозрять у колабораційній діяльності. Тому, на думку представниці прокуратури, шукати таких постраждалих потрібно також через територіальні громади.

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Перші тижні після полону вже мають свій алгоритм. Але як допомагати людям через роки?

За роки війни в Україні сформувалися процедури зустрічі та первинної реінтеграції звільнених із полону, насамперед військових. Та значно менше ясності навколо того, що має відбуватися після завершення цих етапів. За результатами дослідження “Блакитного птаха” та DIGNITY, проблеми зі здоровʼям залишаються найпоширенішими серед довгострокових труднощів колишніх полонених. Також люди повідомляли про психологічні наслідки, правові питання, нестачу коштів і труднощі з житлом.

Директорка Центру психічного здоровʼя та реабілітації ветеранів “Лісова поляна” Ксенія Возніцина розповідає, що через центр пройшли близько 2500 людей, звільнених із полону. За її словами, спостереження фахівців загалом збігаються з проблемами, які виявило дослідження.

Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоровʼя та реабілітації ветеранів “Лісова Поляна”. Фото: ГО “Блакитний птах”

Возніцина наголошує: захворювання, що виникли або загострилися під час тривалого перебування в неволі, потребують постійного медичного нагляду.

“Я не кажу про регулярні госпіталізації чи повторні курси реабілітації. Це необхідність сталого огляду і нагляду одного-двох фахівців, будь то сімейний лікар чи, наприклад, кардіолог або гастроентеролог. Людині потрібен лікар, який знає її історію, відстежує зміни стану здоровʼя та може вчасно скоригувати лікування. Такий фахівець має вести цього пацієнта все життя”, — пояснює Ксенія Возніцина.

Однак для такого супроводу потрібна не лише доступність лікарів, а й розуміння того, як саме полон впливає на здоровʼя людини через кілька років. Наразі ґрунтовної інформації про ці наслідки бракує.

Аби напрацювати ці дані, Возніцина пропонує провести масштабне довготривале дослідження стану здоровʼя колишніх полонених. Воно мало б охоплювати людей, які повернулися рік, три, пʼять і більше років тому, та дозволило б відстежувати зміни фізичного й психічного здоровʼя з часом.

Таке дослідження, на думку лікарки, допомогло б не лише краще організувати медичну підтримку, а й задокументувати тривалі наслідки російського полону.

Подібну практику вже впроваджують деякі військові реінтеграційні центри. Один із фахівців центру в Немирові розповів, що їхній заклад уже накопичує дані про фізичний стан звільнених військових та використовує результати власних спостережень для вдосконалення реабілітації. Проте ці напрацювання поки не замінюють загальнонаціонального дослідження довгострокових наслідків полону.

Водночас голова громадської організації “29 грудня” Андрій Кочмурадов звертає увагу на те, що колишні полонені мають брати участь не лише у зборі інформації, а й у підготовці рекомендацій та оцінюванні їх виконання. За його словами, постраждалих дедалі частіше залучають до опитувань і досліджень, але вони не завжди бачать, які конкретні зміни після цього відбуваються.

Паралельно громадські організації намагаються заповнити прогалини в допомозі людям, які повернулися вже давно.

Так, ГО “Ресурсний центр “Лісова поляна” спільно з однойменним державним медичним закладом у листопаді 2026 року розпочала пілотну програму для людей, які звільнилися з полону понад рік тому. Вона передбачає шість тижнів інтенсивної підтримки з подальшим супроводом онлайн або за місцем проживання. За словами голови правління громадської організації Тетяни Сіренко, мета програми — перевірити на практиці, як може працювати тривала підтримка, якої зараз бракує в державній системі.

Отже, питання вже не тільки в тому, як зустріти людину після полону. Не менш важливо зрозуміти, якої допомоги вона потребуватиме згодом, і зробити так, аби для її отримання не доводилося щоразу починати пошуки потрібних фахівців та установ заново.

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