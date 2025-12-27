Зруйнована російськими ракетами українська енергетика. Фото: Newyorker

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Матеріальну підтримку від Швеції планують спрямувати на купівлю обладнання та матеріалів для стабілізації енергосистеми, відновлення пошкоджених об’єктів та запуск нових електростанцій у регіонах, де зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

У Міністерстві розповіли, що ці гроші допоможуть продовжити проєкти з розподіленої генерації в регіонах, які зараз найбільше потерпають від проблем з енергопостачанням. Кошти підуть на купівлю обладнання для НЕК “Укренерго” та для операторів систем розподілу у Херсонській, Запорізькій і Чернігівській областях. Частину суми спрямували на гарантування ядерної безпеки.

З урахуванням цього внеску загальна сума, яку Швеція передала Фонду, тепер становить 203,08 мільйони євро.

“Швеція — другий найбільший донор Фонду після Німеччини. Нещодавно Німеччина перерахувала до Фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок з початку роботи Фонду — 160,11 мільйонів євро”, — написали у повідомленні.

Станом на 25 грудня 2025 року Фонд сукупно отримав понад 1,5 мільярда євро грантових коштів. Як зазначили у Міністерстві, ці гроші витрачають на відновлення та стабілізацію енергосистеми після руйнувань від обстрілів.

Раніше ми розповідали, що на саміті ЄС ухвалили спільне запозичення 90 млрд євро для України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це позика, але повертати її Україна буде лише після отримання репарацій від Росії. Президент Володимир Зеленський назвав рішення “фінансовою гарантією” на найближчі два роки.