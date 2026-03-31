Сім’ю з Авдіївки оголосили у розшук: чоловік і жінка підтримували окупацію в сюжеті пропаганди

Костянтинівська окружна прокуратура заочно повідомила про підозру подружжю з Авдіївки, яке у лютому 2024-го могло добровільно знятися у сюжеті проросійського медіа та публічно підтримало окупацію міста. Раніше історію цієї сім’ї розповів нардеп Муса Магомедов: з жінкою та чоловіком в Авдіївці жила їхня внучка, вона померла у шестирічному віці через серцевий напад.

Про повідомлення про підозру повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у лютому 2024 року 53-річний чоловік та його 51-річна дружина погодилися дати інтерв’ю знімальній групі одного з проросійських telegram-каналів. Розмова відбулася в так званому пункті тимчасового розміщення в окупованому Донецьку.

У коментарі для пропагандистів подружжя розповіло, що два роки очікувало на захоплення Авдіївки російськими військами: слухало російські радіоресурси, стежило за ситуацією в місті, а коли на вулицях з’явилися російські загарбники — виходило їх зустрічати. Також чоловік та жінка у згаданому сюжеті заявили про намір отримати російські паспорти та бути корисними державі-агресору.

“Їх дії кваліфіковано як виправдовування збройної агресії Росії, тимчасової окупації частини України із використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України). За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук”, — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Фігуранти справи втратили внучку в Авдіївці

Раніше народний депутат від Донеччини Муса Магомедов повідомив, що фігуранти справи є бабусею та дідусем шестирічної Еліни — дівчинки, життя якої обірвалося в Авдіївці в ніч на 11 січня 2023 року.

За даними місцевої влади, дитина померла від серцевого нападу, спричиненого, ймовірно, важкими умовами життя у прифронтовому місті.

Еліна мешкала в підвалі разом із бабусею та дідусем, які відмовлялися від евакуації, — на той час влада не мала повноважень для примусового переселення дітей з Авдіївки.

У сюжеті для RT подружжя не згадало про загибель онуки, натомість звинуватило Збройні сили України в обстрілах міста.

