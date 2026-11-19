Табір “Перлина Донеччини” на Закарпатті. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За січень-вересень 2026 року директорка й перша заступниця “Перлини Донеччини” разом отримали понад 565 тисяч гривень після сплати податків. Найбільше зарплата директорки зростала влітку, у сезон оздоровлення. Розповідаємо, з чого складалися виплати та як працює заклад.

Про зарплати керівництва журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді закладу на інформаційний запит.

Для довідки: “Перлина Донеччини” — обласне комунальне підприємство, яке організовує оздоровлення та відпочинок дітей. Заклад зареєстрований у Святогірську, але через війну з 2023 року оздоровлює дітей на Закарпатті. Для цього він купує проживання, харчування та медичні послуги у двох санаторіях Мукачівського району. Дітей приймають лише з травня по вересень. За сезон проводять п’ять змін по 21 дню. Станом на 30 вересня 2026 року в закладі оздоровилися 2 295 дітей, із них 2 286 — з Донеччини. Майже половина дітей із Донеччини — переселенці.

Як змінювалася зарплата директорки “Перлини Донеччини” у 2025-2026 роках

У 2025 році керівниця “Перлини Донеччини” Тамара Лук’янчук майже щомісяця отримувала 33,9 тисячі гривень після сплати податків. Це її посадовий оклад. Єдину додаткову виплату за рік — 6 250 гривень — їй нарахували у травні за роботу у вихідні.

Загалом за 2025 рік директорка отримала близько 408 тисяч гривень після сплати податків. До оподаткування їй нарахували 534 250 гривень.

У 2026 році посадовий оклад Тамари Лук’янчук зріс до 47 559 гривень на місяць до вирахування податків. У закладі пояснили це підвищенням мінімальної зарплати з 8 000 до 8 647 гривень. Оклад директорки, як і раніше, становить 5,5 мінімальної зарплати.

З січня до квітня вона отримувала лише посадовий оклад — близько 36,6 тисячі гривень після сплати податків. Наприкінці травня до нього додалася надбавка за інтенсивність праці. Її розмір становив 40% посадового окладу. Таку надбавку нараховували з 25 травня до 15 вересня на період оздоровчого сезону. У 2025 році директорка її не отримувала.

У липні зарплата Тамари Лук’янчук до сплати податків становила 66 722 гривні. До цієї суми увійшли:

47 559 гривень — посадовий оклад;

19 024 гривні — надбавка за інтенсивність праці;

140 гривень — індексація.

Після сплати податків директорка отримала 51 376 гривень. Такі самі суми їй виплатили в червні та серпні. У вересні надбавку нарахували лише за половину місяця, тому зарплата після сплати податків становила близько 44,7 тисячі гривень.

Загалом за січень-вересень 2026 року Тамара Лук’янчук отримала близько 386 тисяч гривень після сплати податків.

Для порівняння, за дев’ять місяців 2025 року керівниця отримала близько 307 тисяч гривень після сплати податків.

Скільки отримала перша заступниця директора Людмила Котельнікова у 2025-2026 роках

Посадовий оклад першої заступниці директора Людмили Котельнікової у 2025 році становив 28 160 гривень, а у 2026-му зріс до 30 437 гривень. Щомісяця до нього додавали надбавку за почесне звання — 20% окладу.

Загалом за 2025 рік працівниці нарахували близько 438 тисяч гривень. Після сплати податків, за даними закладу, вона отримала близько 361 тисячі гривень. Найбільшу суму їй нарахували у вересні — майже 116 тисяч гривень. Тоді до зарплати увійшли майже 54 тисячі гривень відпускних і 28 160 гривень допомоги на оздоровлення. За жовтень 2025 року нарахувань у відомостях немає.

У січні 2026 року Людмила Котельнікова отримала премію за підсумками року — 28 160 гривень. Це сума її посадового окладу за 2025 рік. Загалом за цей місяць їй нарахували майже 50 тисяч після сплати податків. До нарахованої суми увійшли:

30 437 гривень — посадовий оклад;

28 160 гривень — премія за підсумками року;

6 087 гривень — надбавка за почесне звання.

22 квітня 2026 року перша заступниця звільнилася за власним бажанням. Відтоді посада залишається вакантною. За квітень їй нарахували понад 98,4 тисячі гривень, з яких близько 76 тисяч вона отримала після сплати податків. До цієї суми увійшли:

48 056 гривень — відпускні та розрахунок при звільненні;

30 437 гривень — допомога на оздоровлення;

15 938 гривень — посадовий оклад за відпрацьовані дні;

3 984 гривні — надбавка за почесне звання.

Загалом за перші чотири місяці 2026 року Людмилі Котельніковій нарахували понад 233 тисячі гривень. Після сплати податків вона отримала близько 180 тисяч гривень.

Інфографіка: щомісячні виплати директорки та першої заступниці “Перлини Донеччини” у 2025 році та січні-вересні 2026 року

Постійних працівників залишилося четверо, а на літо наймають сезонних

На початку 2026 року в КП “Перлина Донеччини” працювали 11 постійних працівників. Водночас із шістьма з них ще з травня 2022 року призупинили трудові договори. Станом на 1 жовтня 2026 року в закладі залишилися четверо працівників, хоча штатним розписом передбачено 11 штатних одиниць.

На період оздоровчого сезону заклад додатково наймає працівників, зокрема педагогів і медиків. У 2025 році на зарплати сезонних працівників спрямували 4,5 мільйона гривень, а постійних — 1,4 мільйона. За дев’ять місяців 2026 року ці суми становили відповідно 5 мільйонів і 1,6 мільйона гривень.

Керівництво закладу у відповіді на запит зазначило:

“Підприємство не отримує фінансування з державного, обласного чи місцевих бюджетів і працює на засадах господарського розрахунку”.

Водночас у 2025 році путівки для дітей пільгових категорій із Донеччини оплачували бюджетним коштом. Обласний бюджет надавав громадам субвенцію, а ті відшкодовували “Перлині Донеччини” вартість путівок.

Путівка на 21 день у 2025 році коштувала 28 815 гривень, а у 2026-му — 31 668 гривень.Скільки путівок оплатили громади та інші організації, а скільки — напряму батьки, у відповіді на інформаційний запит не уточнили.

Торік журналісти Вільного Радіо побували в “Перлині Донеччини” на Закарпатті. Тоді в закладі розповідали, що половину вартості путівки покриває обласний бюджет, а другу половину — громада, з якої дитина. Для родин такий відпочинок виходить безкоштовний.

Раніше ми розповідали, скільки у 2026 році заробляють начальники військових адміністрацій Донеччини.