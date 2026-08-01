Скільки землі може отримати учасник бойових дій у 2026 році

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Учасник бойових дій має право на землю поза чергою — але отримати її у власність просто зараз здебільшого не можна. Закон гарантує до 2 гектарів під господарство, 0,25 га під будинок і навіть 0,01 га під гараж. Проте зараз, на час воєнного стану, держава призупинила саму передачу землі у приватну власність. Розбираємо, скільки саме землі ветеранам у 2026 році можуть видати та в яких випадках оформити ділянку можна вже сьогодні.

Яку площу землі можуть виділити учаснику бойових дій у 2026 році

Учасник бойових дій має першочергове право на отримання земельної ділянки, але розмір залежить від її призначення. Максимально можна отримати до 2 гектарів для особистого селянського господарства. Водночас під час воєнного стану безоплатна передача більшості державних і комунальних земель заборонена.

Це означає, що земля для УБД у 2026 році — це не одне питання, а два: скільки можуть виділити за законом і що з цього реально можна оформити зараз.

Скільки землі дають учаснику бойових дій за законом

Розмір безоплатної ділянки визначає стаття 121 Земельного кодексу України, і вона однакова для всіх громадян України включно з учасниками бойових дій. Земельна ділянка учаснику бойових дій видається в таких само розмірах, але УБД мають право отримати її першочергово.

Максимальні норми за цільовим призначенням:

Призначення ділянки Максимальна площа Ведення особистого селянського господарства (ОСГ) до 2,0 га Ведення садівництва до 0,12 га Будівництво житлового будинку в селі до 0,25 га Будівництво житлового будинку в селищі до 0,15 га Будівництво житлового будинку в місті до 0,10 га Індивідуальне дачне будівництво до 0,10 га Будівництво індивідуального гаража до 0,01 га Ведення фермерського господарства у розмірі середнього паю в громаді

Землю під кожен із видів використання можна оформити безоплатно лише один раз. Тобто 2 гектари учаснику бойових дій під ведення селянського господарства не виключають можливості отримати окрему ділянку під садівництво чи гараж — але повторно землю для ведення селянського господарства отримати вже не можна.

У чому першочергове право УБД на землю

Пільги УБД на землю прописані у статті 14 закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Вона передбачає першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва — тобто учасники бойових дій мають іти поза загальною чергою заявників.

Важливий нюанс: першочерговість стосується саме порядку розгляду заяви, а не збільшення площі ділянки. Норми з таблиці вище залишаються однаковими для всіх. Тобто площа безоплатної землі для УБД не відрізняється від інших категорій.

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Чи виділяють землю під час воєнного стану

7 квітня 2022 року до Земельного кодексу внесли зміни, за якими підпункт 5 пункту 27 розділу X забороняє на період воєнного стану:

безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність,

видачу дозволів на розроблення землевпорядної документації для такої передачі,

саму розробку такої документації.

Заборона поширюється на всіх громадян, і статус учасника бойових дій сам собою її не скасовує.

Винятки, коли землю все ж можна оформити

Мораторій не діє в кількох випадках:

якщо на ділянці вже розташований об’єкт нерухомості (будинок, будівля, споруда), власник якого має право оформити землю під ним;

якщо ділянку передали громадянину в користування ще до набрання чинності Земельним кодексом, тобто до 2002 року.

Якщо УБД підпадає під один із цих випадків, оформлення права власності можливе вже зараз. В усіх інших ситуаціях можна пройти підготовчий етап — подати клопотання, отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою та замовити саму документацію, — щоб одразу після скасування воєнного стану завершити оформлення без затримок.

Як подати заяву та отримати землю учаснику бойових дій

Оберіть вільну ділянку на Публічній кадастровій карті. Підготуйте документи: посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний код, графічні матеріали з бажаним розташуванням ділянки. Подайте клопотання до сільської, селищної чи міської ради (якщо ділянка комунальна) або до обласного управління Держгеокадастру (якщо ділянка державна). Це можна зробити особисто, поштою або через представника. Дочекайтеся розгляду. Орган має розглянути заяву й видати дозвіл на розробку проєкту землеустрою або мотивовану відмову. Замовте проєкт землеустрою в сертифікованого землевпорядника (доступно й під час воєнного стану, якщо це не саме оформлення права власності). Після завершення воєнного стану — за наявності готового проєкту — подайте документи на державну реєстрацію ділянки в Державному земельному кадастрі.

Поширені запитання

Чи може учасник бойових дій отримати землю поза чергою прямо зараз?

Черговість розгляду заяви для УБД справді пріоритетна, але саме оформлення права власності на землю з державного чи комунального фонду призупинене на час воєнного стану, за винятком уже згаданих випадків.

Скільки ділянок різного призначення може оформити один УБД?

За кожним видом цільового призначення — по одній ділянці: окремо під будинок, окремо під садівництво, окремо під ОСГ, окремо під гараж тощо.

Чи потрібно чекати завершення війни, щоб почати процес?

Ні. Подати клопотання, отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою й замовити саму документацію можна вже зараз — це не є забороненою “безоплатною передачею” землі.

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