Смертей вдвічі більше, ніж народжень: скільки свідоцтв українського зразка видали на основі документів з окупації

Свідоцтво про смерть. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На підставі отриманих в окупації документів за 9 років в Україні видали близько 65 тисяч свідоцтв про народження та понад 131 тисячу свідоцтв про смерть.

Про це розповіли в Міністерстві юстиції України у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

Для довідки: У лютому 2016 року в Україні встановили порядок видачі документів на основі тих, які отримані на тимчасово окупованій території. Він зазначений у Законі України №990-VІІІ “Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України”. Отримати український документ можна, звернувшись зі свідоцтвом, виданим в окупації, до суду. Після того як суд встановить факт народження або смерті, з цим рішенням треба звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Від 21 лютого 2016 року, коли цю процедуру запровадили, по 31 серпня 2025 року відділи ДРАЦС видали на основі паперів від окупаційної влади 64 907 свідоцтв про народження та 131 361 свідоцтво про смерть.

З початку повномасштабного вторгнення видали 9 976 свідоцтв про народження та 18 361 свідоцтв про смерть.

