Шахта “Капітальна” між Мирноградом та селищем Новоекономічним Гродівської громади у червні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

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Шахта “Капітальна”, що між Мирноградом і селищем Новоекономічним Гродівської громади, вже близько половини року перебуває в окупації. Але безпілотники ЗСУ дістають до цієї території та продовжують полювати на росіян. Показуємо, який вигляд має шахта.

Кадри із шахти під Мирноградом від 14 червня 2026 року журналісти Вільного Радіо знайшли в окупаційних джерелах.

Зазначимо, шахта “Капітальна” була однією з найбільших вугільних підприємств країни. До війни в Україні тут працювали близько 6,5 тисяч людей, які видобували 2,4 млн тонн вугілля на рік.

За даними активістів аналітичного порталу DeepState, російська армія захопила територію шахти у грудні 2025 року. На момент виходу матеріалу від шахти “Капітальна” до найближчої спірної території у районі Родинського — близько 8 кілометрів.

Росіяни, які нині займають позиції на шахті, розкидають по території залишки від їжі й боєприпасів, пляшки від води, коробки, пакети та інше сміття.

Шахта “Капітальна” між Мирноградом та селищем Новоекономічним у червні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Шахта “Капітальна” між Мирноградом та селищем Новоекономічним у червні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Деякі шахтні споруди обвалилися, але більшість ще стоять. Утім, усі вони зазнали суттєвих руйнувань.

Шахта “Капітальна” між Мирноградом та селищем Новоекономічним у червні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Шахта “Капітальна” між Мирноградом та селищем Новоекономічним у червні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

На кадрах видно, як територією шахти літає безпілотник. Оператор вистрілив у нього з автомата, й апарат вибухнув у повітрі.

Вибух від збитого безпілотника на шахті “Капітальна” між Мирноградом та селищем Новоекономічним у червні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Нагадаємо, у Мирнограді триває робота щодо визнання житла зруйнованим та нарахування місцевим компенсацій. Журналісти Вільного Радіо регулярно публікують адреси таких будинків. Останній натепер перелік оприлюднили 28 липня 2026 року.