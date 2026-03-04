Соціальне житло. Ілюстративне фото: Pixabay

Вісім громад України пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення соціального житла. Його зможуть орендувати, зокрема переселенців за цінами нижчими за ринкові. Домівки ще не почали будувати — відбір триває.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Серед тих, хто подолав перший етап проєкту — Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громади. Загалом на участь подавалися 25 громад, однак пройшли лише вісім.

Як уточнили у міністерстві, пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку. На неї вже спрямували 100 мільйонів євро — порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 мільйонів євро. Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.

“Формуємо нову модель, за якої громади зможуть будувати житло для тих, хто найбільше цього потребує — ВПО, ветеранів, фахівців, яких важливо втримати на місцях. Йдеться не про тимчасові рішення, а про гідні умови життя на роки. Після пілоту таку систему соціального орендного житла можна буде масштабувати по всій країні.

Працюємо системно на всіх рівнях: разом із громадами готуємо і запускаємо конкретні проєкти, сьогодні через систему DREAM уже оцінюється понад 50 ініціатив. Паралельно розробляємо законопроєкт про соціальне орендне житло та співпрацюємо з міжнародними партнерами”, — розповіли у Мінрозвитку.

Наступний крок — презентації концепцій забудови та фінансових моделей реалізації проєкту. Вісім громад мають показати конкретні плани: проєктні рішення, розташування, доступ до інфраструктури та спроможність реалізувати будівництво.

Що відомо про проєкт соціального житла

Ще у липні 2025-го уряд запустив проєкт, за якими упродовж двох років хочуть будувати багатоповерхівки. На них і формуватимуть фонд муніципального житла — лише у комунальній власності громади-учасниці проєкту. Приватизувати, продати, подарувати або ж здати у заставу його не можна буде — лише взяти в оренду.

Претендувати на оренду соціального житла можуть окремі категорії людей, зокрема:

ВПО;

люди, які зазнали домашнього насильства або жорстокого поводження в сім’ї (крім особи кривдника) та можуть підтвердити цей факт;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;

багатодітні сімʼї;

сім’ї з дітьми до 3-х років;

люди з інвалідністю (разом із членами їх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;

люди, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, підтриманого проживання;

ветерани війни (разом із членами їх сімей):

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

звільнені з полону (разом із членами їх сімей);

працівники соціальної сфери (медики, педагоги, комунальники, соціальні працівники та військовослужбовці).

Більше про цю ініціативу ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, влада Бахмута взяла участь в експериментальному проєкті, який передбачає створення фонду муніципального житла. Це квартири, які надаватимуть лише в оренду — на пільгових умовах.

Тим часом влада Маріуполя заявляла, що запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України. Посадовці збирали заявки від охочих, аби зрозуміти попит.