Вероніка Коржова на чемпіонаті світу-2025 з параплавання. Фото: IPC/Andry Chua

У передостанній день цьогорічного чемпіонату світу з параплавання спортсмени з Донеччини поповнили свій медальний рахунок двома золотими та трьома срібними нагородами.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Андрій Трусов зі Слов’янської громади став першим на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7 (у цій категорії змагаються параплавці з обмеженою функціональністю нижніх кінцівок). Він завершив фінальний заплив за 26,72 секунди, чим встановив новий рекорд чемпіонатів світу. Для Трусова це третя поспіль золота медаль на цьому змаганні. Минулого року він також здобув паралімпійське “золото” на цій самій дистанції в Парижі.

Свою першу особисту золоту медаль на рівні чемпіонату світу здобув 17-річний паралімпієць зі Слов’янська Артем Олійник. Він фінішував першим на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5 (у цій категорії виступають спортсмени з порушенням координації, значними порушеннями рухів в тулубі та ногах або відсутністю кінцівок). Протягом усього запливу він залишався попереду, завершивши дистанцію на 3,78 секунди швидше за чинного паралімпійського чемпіона Франческо Боччардо з Італії. До цього на турнірі Олійник вже мав медаль у складі змішаної естафети.

Срібні нагороди у цей день отримали ще троє спортсменів із Донеччини:

Данило Чуфаров із Маріуполя — на дистанції 100 метрів спиною у класі S11 серед учасників із порушенням зору;

Ігор Німченко зі Слов’янська — на 100 метрах вільним стилем у класі S10 (плавці цього класу мають відносно незначні фізичні обмеження, такі як ампутація невеликої частини кінцівки, знижена координація рухів ніг та стоп або помірні проблеми з кульшовими суглобами) — для нього це вже друга медаль чемпіонату ;

Вероніка Коржова з Соледарської громади — на 100 метрах брасом у класі SB6 (для плавців з помірно ураженою координацією з одного боку, що сильно впливає на ноги та нижню частину тулуба, а також для людей з низьким зростом або без кінцівок).

За шість днів чемпіонату збірна України отримала загалом 44 медалі: 14 золотих, 14 срібних та 16 бронзових. Після завершення передостаннього дня турніру українські параплавці розмістилися на третьому місці в медальному заліку. Лідером поки що залишається Китай.

Раніше ми розповідали, що на четвертий день чемпіонату світу в Сінгапурі спортсмени з Донеччини здобули для української збірної три золоті нагороди.