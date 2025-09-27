Підтримайте Вільне Радіо
У передостанній день цьогорічного чемпіонату світу з параплавання спортсмени з Донеччини поповнили свій медальний рахунок двома золотими та трьома срібними нагородами.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Андрій Трусов зі Слов’янської громади став першим на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7 (у цій категорії змагаються параплавці з обмеженою функціональністю нижніх кінцівок). Він завершив фінальний заплив за 26,72 секунди, чим встановив новий рекорд чемпіонатів світу. Для Трусова це третя поспіль золота медаль на цьому змаганні. Минулого року він також здобув паралімпійське “золото” на цій самій дистанції в Парижі.
Свою першу особисту золоту медаль на рівні чемпіонату світу здобув 17-річний паралімпієць зі Слов’янська Артем Олійник. Він фінішував першим на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5 (у цій категорії виступають спортсмени з порушенням координації, значними порушеннями рухів в тулубі та ногах або відсутністю кінцівок). Протягом усього запливу він залишався попереду, завершивши дистанцію на 3,78 секунди швидше за чинного паралімпійського чемпіона Франческо Боччардо з Італії. До цього на турнірі Олійник вже мав медаль у складі змішаної естафети.
Срібні нагороди у цей день отримали ще троє спортсменів із Донеччини:
За шість днів чемпіонату збірна України отримала загалом 44 медалі: 14 золотих, 14 срібних та 16 бронзових. Після завершення передостаннього дня турніру українські параплавці розмістилися на третьому місці в медальному заліку. Лідером поки що залишається Китай.
