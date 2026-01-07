Намісник Святогірської лаври Арсеній. Ілюстративне фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Митрополит Святогірської лаври Арсеній, проти якого об’єднали два кримінальні провадження, відмовився від призначеної госпіталізації до Дніпра. Йому мали нібито під примусом провести операцію на серці, однак сторона захисту наполягала на тривалому лікуванні в стаціонарі та реабілітація у Києві.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської лаври.

Там кажуть, що адвокати Арсенія подали заяву, в якій повідомили про відмову намісника від операції. Сторона захисту наполягає, що чоловікові необхідне тривале лікування в стаціонарі та реабілітація, а після оперативне втручання — лише в профільній медичній установі в Києві.

Напередодні у Святогірській лаврі заявляли, що 6 січня митрополиту призначили госпіталізацію до Дніпропетровського обласного клінічного центру. Вже наступного дня йому мали провести операцію на серці або ж — ще одне припущення захисників — відправити на примусовий обмін.

“Владика не відмовляється від лікування, він відмовляється від загрози життю. Йому необхідна допомога в профільному інституті Києва, а не поспішне втручання в лікарні. Згідно з експертним висновком провідних медичних фахівців зі столиці, Дніпровська клініка не володіє необхідним рівнем компетенції для операцій такої складності.

І взагалі підготувати виснажений 1,5-річним перебуванням у СІЗО організм до надскладного хірургічного втручання всього за одну добу неможливо”, — йшлося у заяві.

Також адвокати намісника стверджують, що Чечелівський суд Дніпра отримав усі матеріали справи, зокрема дані про критичний стан Арсенія. Натомість суддя начебто заявила, що не має інформації про захворювання підозрюваного.

Зазначимо, що 5 січня Дніпровський апеляційний суд відмовив стороні захисту в задоволенні скарг на рішення про подовження утримання настоятеля Святогірської лаври під вартою на 60 діб.

Наступне засідання Чечелівського суду призначили на 13:30 у вівторок, 13 січня.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Нагадаємо, Чечелівський районний суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит Святогірської лаври має статус підозрюваного. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного.