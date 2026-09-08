Стало відомо про двох поранених внаслідок вечірнього обстрілу Слов’янська 7 вересня

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 7 вересня 2026-го. Фото: Вадим Лях

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Внаслідок обстрілу багатоповерхової забудови у Слов’янську, який відбувся о 17:20 7 вересня, зазнали поранень загалом двоє цивільних мешканців: чоловік 1994 року народження та його дружина, які на момент удару перебували у своїй квартирі. Обом вже надали медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Раніше про наявність поранених після вечірнього удару з РСЗВ по місту не було відомо. Ця атака пошкодила шість багатоквартирних будинків та котельню.

Загалом за 7 вересня поранень у місті зазнали троє цивільних, ще одна людина постраждала через влучання 250-кілограмової авіабомби поблизу багатоповерхівки. Йдеться про чоловіка 1971 року народження, ця атака відбулася о 12:30.

За вчора у Слов’янську через атаки з РСЗВ “Смерч” та авіації пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, магазини, підприємство, котельня.

Нагадаємо, у підконтрольних українському уряду громадах Донецької області залишаються проживати менш як 100 тисяч людей — на 7 вересня їх кількість оцінювали у 91 тисячу, з яких 4 368 — діти. Попри посилення обстрілів, регіон готується до зими, втім, мешканців все ж закликають виїхати.