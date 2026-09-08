Скільки людей залишаються у Донецькій області на вересень 2026 року

Свято-Успенська Святогірська Лавра. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У підконтрольних українському уряду громадах Донецької області залишаються проживати менш як 100 тисяч людей — на 7 вересня їх кількість оцінювали у 91 тисячу, з яких 4 368 — діти. Попри посилення обстрілів, регіон готується до зими, втім, мешканців все ж закликають виїхати.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“У найскладніших умовах зараз знаходиться Донеччина. Як я вже казав, кількість обстрілів збільшилася в рази, ворог намагається повністю знищити об’єкти приватної та комунальної власності, намагається взяти під контроль логістичні шляхи, тому вкотре звертаюся до людей: виїздіть з області, бережіть себе, бережіть своїх рідних та, в першу чергу, своїх дітей”, — заявив Вадим Філашкін.

Зазначимо, менш як рік тому на вільній частині Донецької області проживали понад вдвічі більше людей: на початку грудня 2025 року їх кількість обласна влада оцінювала у 196,2 тис.

Додатково очільник ДонОВА прокоментував ситуацію у Святогірській громаді, адмінцентр якої 1 вересня Володимир Путін оголосив окупованим. Згодом це спростували українські військові та місцева влада.

Так, у Святогірській громаді залишається загалом 1 081 людина, там досі працюють деякі крамниці. З місцевими проводять бесіди, аби вмовити їх евакуюватися. За тиждень звідти вивезли сімох людей, серед яких — дитина.

“Зима буде дуже складною, тому вкотре наголошую і звертаюся до людей, щоб вони берегли себе та своїх близьких. Адже ворог обстрілює все цивільне населення”, — уточнив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 7 вересня центральна міська клінічна лікарня у Дружківські офіційно повністю припинила свою роботу. Її медиків переїхали до Словʼянська та Краматорська. Туди ж нині везуть і людей, яким потрібна допомога.