З бюджету Світлодарська у 2025 році витратять 200 тисяч гривень на святкові солодкі подарунки дітям. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025 році з бюджету Світлодарської МВА в евакуації виділять 200 тисяч гривень на закупівлю медово-імбирних пряників і цукерок. Цих коштів має вистачити на солодкі набори для 200 дітей із громади. Подарунки роздаватимуть до Дня захисту дітей і новорічних свят.

Про витрати з бюджету журналістам Вільного Радіо повідомили у Світлодарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

“У рамках програми “Громада заради дітей” на 2025 рік затверджено заходи, які передбачають придбання медово-імбирних пряників для проведення заходів до Дня захисту дітей (цього року вперше відзначають 20 листопада, — ред.), а також придбання цукерок для заходів до новорічних свят (у тому числі оплату поштових послуг) для дітей пільгових категорій зі Світлодарської МТГ на суму 200 тис. грн із розрахунку на 200 дітей”, — йдеться у відповіді Світлодарської МВА.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану.

Також ми розповідали, що у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах залишились працювати 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина.