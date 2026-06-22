Сили оборони атакували цілі росіян у районах Покровська, Мирнограда та Перебудови: що уразили

Райони ураження цілей Росіян на мапі. Фото: DeepState

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За добу українські військові провели серію ударів по обʼєктах окупантів на території Донецької області. Ураження цілей фіксували у районах Покровська, Мирнограда та Перебудові. Що саме атакували — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там відзвітували, що 21 та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони завдали ураження по обʼєктах військ країни-агресорки, зокрема на території Донецької області — усього три цілі. У районі Покровська українські військові вдарили по командно-спостережному пункті. Нині на цьому відтинку збільшилася “кілзона” — до близько 15 кілометрів як вогневого, так і дронового контролю.

Окрім цього, захисники уразили пункти управління безпілотниками у районі Мирнограда. Ще один такий — поблизу окупованої Перебудови у Комарській громаді.

У відомстві не зазначили, чи підсумовували наслідки цих атак — ймовірно, остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України”, — резюмували у Генштабі.

Нагадаємо, через масоване використання FPV-дронів російськими військовими у районі Покровська українські сили змінюють тактику постачання своїх передових позицій: тепер його все частіше здійснюють за допомогою безпілотників та пішки.