Українські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: libkos

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Влада Донецької області спрямувала ще більш як 19,4 мільйона гривень на потреби українських військових, які боронять регіон. Це вже четверта субвенція для оборонців від початку липня 2026-го.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у вівторок, 28 липня. Захисники отримають ще більш як 19,4 мільйона гривень.

Ці кошти, як і раніше, можуть використати на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше Вадим Філашкіна зазначав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Основна увага — оборона області, захист жителів та підтримка військових. Проаналізували оперативну ситуацію, хід мобілізації та взаємодію громад із військом.

Попри надзвичайно напружену ситуацію, наші захисники стримують окупанта та потребують швидкого забезпечення всім необхідним для виконання бойових завдань”, — написав посадовець.

Зазначимо, що від початку липня 2026-го це вже четверта субвенція військовим від обласної влади. 6 липня на потреби захисників спрямували 19 мільйонів гривень, 13-го ще понад вісім, а 22-го — майже 50 млн грн.

Нагадаємо, армія країни-агресорки на Покровському напрямку фронту підтягує резерви та концентрується на виснаженні українських підрозділів. Загарбники використовують малі штурмові групи, а також сотні дешевих безпілотників, які потрібні виявлення позицій української піхоти, операторів БпЛА та розрахунків дронів-перехоплювачів. Паралельно угруповання російської армії готується до атак у районі Удачного та Котлиного.